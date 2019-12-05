İngiltere'de teknolojinin sınırlarını zorlayan bir test gerçekleştirildi. NetMotion, Panasonic tarafından üretilen bir tableti, meteoroloji balonuna bağlayarak stratosfere kadar gönderdi. Tablet bu sırada, Microsoft'un Teams uygulaması ile canlı bağlantıdaydı.

İngiltere, geçtiğimiz günlerde ilginç bir ürün testine sahne oldu. Popüler mobil bağlantı ve güvenlik şirketlerinden bir tanesi olan "NetMotion", Microsoft ve Panasonic ile bir işbirliğine imza atarak uzaya bir tablet gönderdi. NetMotion'ın müşterilerinden Centrica'nın da dahil olduğu bu tesin amacı hem bu tabletin ne kadar güçlü olduğunu göstermek hem de NetMotion'ın sunduğu 4G bağlantısının kalitesine dem vurmaktı. Test, büyük bir başarıyla sonuçlandı.

Testte, Panasonic tarafından üretilmiş olan "Toughbook" serisi bir tablet kullanıldı. Tablette Microsoft'un "Teams" isimli uygulamasından görüntülü bir 4G bağlantı gerçekleştirilmişti ve 4G bağlantısının ne kadar güçlü olduğu gösterilmek isteniyordu. Tablet, bir meteoroloji balonuna bağlandıktan sonra uzaya gönderildi. Stratosfere kadar çıkmayı başaran meteoroloji balonundaki tablet, beklenmeyen yüksekliklerde bile görüntülü bağlantıyı sağlamayı başardı.

Yapılan bu deney hem Microsoft hem Panasonic hem de NetMotion için büyük bir önem arz ediyordu. Çünkü İngiltere'de yapılan bu test hem 4G bağlantısının gücünü hem Teams uygulamasının sınırlarını hem de tabletin ne kadar dayanıklı olacağını gösterecekti. Yerden 10 bin feet (3 kilometre) yükseklikte bile görüntülü aramanın başarıyla yapıldığı testlerde tablet, 100 bin feet (30 kilometre) yükseklikten yere çakıldı. Tablet, yapılan bu testte tek parça kalmayı başardı.

Tüm sınırların sonuna dek zorlandığı bu test, başarılı bir şekilde sonuçlandı ve testin ortakları, kendi ürün ve teknolojilerinin hemen her koşulda kullanılabileceğini ispatlamış oldular. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda testin başarıyla sonuçlanmasından gurur duyulduğu belirtildi.

Yapılan deneyle ilgili bir de video paylaşıldı. Bu video, tabletin ne kadar yükseldiğini, bu yükseliş sırasında 4G bağlantısının ne kadar devam edebildiğini ve testle ilgili diğer detayları gözler önüne seriyor. Dilerseniz artık sizleri, bu etkileyici testin videosuyla baş başa bırakalım.