  • New Horizons, Ultima Thule'a Ait Yeni Fotoğraflar Gönderdi

New Horizons, Güneş Sistemi'nde Dünya'ya En Uzak Nesne Olan Ultima Thule'un Yeni Fotoğrafını Gönderdi

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Daha önce elde edilen görsellerde kardan adama benzetilen MU69 nesnesinden gelen yeni görüntüler, bilim insanlarının düşündüğünün tam tersi çıktı.

Dünyaya en uzak obje olan, MU69 (Ultima Thule) olarak adlandırılan uzay kayası, bilim insanlarının önceden düşündüğünden daha az kardan adama benziyor. Bu uzay kayası dünyadan yaklaşık olarak 6,5 milyar km uzaklıkta bulunuyor.
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New Horizons, MU69’a 3.500 km uzaklıkta ve yaklaşık 51.500 km/s hızında uçmuştu. Gerçekleştirilen bu alçak uçuş, bilim insanlarına yeni fotoğraflar toplayabilme ve 4,5 milyar yaşındaki güneş sisteminin uzun süredir çözülmeyen gizemlerini çözmeye yardımcı olabilecek imkanlar sunmuştu.

Elde edilen ilk görüntülerde obje kırmızımsı bir renge sahip kardan adam şeklinde görünüyordu. Daha sonra elde edilen veriler ise kardan adamdan ziyade daha çok bir kum saatini andırdığını söylüyordu. New Horizons, 20 aydan sonra elde ettiği tüm görüntüleri Dünya’ya gönderdi ve bilim insanları objenin benzediği şekil konusunda daha taze perspektifler elde edebildi.

Yeni elde edilen bir dizi görsele göre, MU69’ iki adet birbirine bağlı küreden oluşmuyor, aksine nesnenin bölümleri düz. Güneş sisteminde gerçekleşen araştırmalarda ilk kez böyle bir şekle sahip nesne keşfediliyor. New Horizons görevinin baş sorumlusu Alan Stern, yaptığı basın konferansında “Güneş yörüngesinde böyle bir şeyi daha önce hiç görmemiştik” dedi.
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Stern, yeni elde edilen verilerle birlikte Ultima Thule’un şeklinin düz olduklarını öğrendiklerini dile getirirken, asıl daha önemli konunun bir nesnenin nasıl böyle bir şekil alabileceği sorusunun olduğunu söyledi.

New Horizons, MU69’a dair yeni fotoğraflar göndermeye devam edecek.

Kaynak : https://www.sciencealert.com/we-ve-never-seen-something-like-this-orbiting-the-sun-ultima-thule-is-still-weird
Etiketler: new horizons, MU69, ultima thule
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