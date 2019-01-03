New Horizons Uzay Aracı Yeni Bir Gezegen Keşfetti

NASA’nın New Horizons uzay aracının evrendeki yolculuğu devam ediyor. Son bulunan gök cismi, devasa bir kardan adama benzeyen yapışık iki gezegenden oluşuyor.

New Horizons uzay aracı, insanlığın evreni keşfetmek için en uzak noktaya göndermeyi başardığı uzay aracı konumunda. Araçtan gelen son veriler arasında, Dünya'dan 4 milyar kilometre uzakta bulunan ve 2014 MU69 olarak bilinen gök cisminin şimdiye kadar elde edilmiş en net görüntüleri yer alıyor.

New Horizons görevinin baş gözlemcisi olan Alan Stern, bu uzay aracının ve ekibin başarısını eşsiz bir başarı olarak niteliyor.

Yaklaşık olarak 3500 kilometre mesafeden görüntülenen gök cismine daha önce Ultima Thule adı veriliyordu. Bilim insanlarının gezegene vereceği resmi isim ise MU69 olacak.

New Horizons’tan önümüzdeki günlerde yeni görseller gelmesi bekleniyor. Yeni elde edilecek olan görseller de halkla paylaşılacak.