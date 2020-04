New York Hastaneleri, Koronavirüs İçin Sert Önlemler Alıyor

ABD, şu ana kadar en çok koronavirüs vakası görülen ülke konumuna geldi. Ülke genelinde 203 binden fazla vaka meydana gelmiş durumda. Bir anda yükselen vaka ve ölüm sayıları, doktorları ve hastaneleri de oldukça zor durumda bıraktı.

Washington Post’un aktardığı bir habere göre bazı New York hastaneleri, doktorların COVID-19’dan ölen hastaları hayata döndürmeye çalışmamalarına izin veren bir kuralı aktif hale getirdi.

Haberde geçen bu kural, daha önce Beyaz Saray Koronavirüs Koordinatör’ü Deborah Birx tarafından bazı kasabalarda ve yerleşkelerde artan vaka sayıları sonrasında reddedilmişti.

‘Hayata Döndürme’ kuralı

Hastaneler tarafından uygulanmaya başlandığı iddia edilen bu politikaya ‘hayata döndürme’ (DNR) kuralı adı veriliyor. Bu kuralda, kalbi duran ya da nefes almayı durduran hastalara kalp masajı yapılmaması emrediliyor. Washington Post’ta yer alan bilgiye göre bazı New York hastanelerinde çalışan doktorlara, virüse maruz kalma risklerini azaltmaları için COVID-19 hastalarını hayata döndürmemelerine izin veriliyor.

Montefiore, NYU Langone Health ve New York-Presbyterian’s Brooklyn Methodist hastanelerinin sözcülerine göre bu, sistem genelinde uygulanan bir kural değil. Ancak Wall Street Journal’da yer alan bir habere göre Montefiore çalışanları, virüse maruz kalma riski ve koruyucu giysi ihtiyacı miktarı sebebiyle COVID-19 hastalarına kalp masajı yapmıyorlar.

Ayrıca Queens’te bulunan ve ismi belirtilmeyen bir hastanede, yaşlı COVID-19 hastalarına DNR ve “do not intubate” (intubate: boğazı delerek oksijen vermek) emirlerini imzalamaları için baskı yapıldığı iddia edildi.

Buna benzer bir önlemin daha önce İtalya’da da alınacağıyla ilgili bir haberimizi sizlere aktarmıştık. Hastanelerin böyle bir karar almasının sebebi olarak ise bu işlemlerin; çok yoğun kaynak, çok fazla doktor, çok fazla koruyucu giysi ve ekipman gerektiriyor olması gösteriliyor.

New York, ABD’de koronavirüs vakalarının merkez üssü olarak görülüyor. ABD’de toplamda görülen 203 bin vakanın 44 bininden fazlası New York’ta bulunuyor. Ayrıca ülke genelinde görülen 4 bin 482 ölümün de 1.100’ünden fazlası New York’ta meydana gelmiş durumda.