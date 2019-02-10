Veri Depolamayı Geliştirecek Yeni Bir Tür Mıknatıs Keşfedildi

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New York Üniversitesi'nde çalışan bir grup fizikçi; veri depolama teknolojisini hem hız, hem de enerji tasarrufu açısından geliştirecek yeni bir mıknatıs keşfetti.

Veri depolama teknolojisinde en önemli problemler genellikle; bilgisayarın az enerji harcamasını sağlama ve hız ile alakalı oluyor. New York Üniversitesi'nde çalışan bir grup fizikçi; veri depolama teknolojisini hem hız, hem de enerji tasarrufu açısından geliştirecek yeni bir mıknatıs keşfetti.
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Bu mıknatıs türü; literatürde Singlet tabanlı bir mıknatıs olarak adlandırılan ve USb2 ismiyle de bilinen, uranyum ve antimon bileşiği içerisinde bulundu. Bu mıknatıs türünün en çok dikkat çeken yönü; veri depolama teknolojisi geliştirebilecek yapıya sahip olması.
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Bu yeni mıknatıs türü, hem hız hem de veri tasarrufu sağlayacak

Bu alanda çalışan uzmanlar; USb2'deki elektronların, spin eksitonları oluşturabildiklerini ve yan yana hizalanmış manyetik alanlar yaratabildiğini keşfetti. Bu hizalanmış manyetik alanlar, daha önceki kullanılan mıknatıslardan çok daha farklı bir dizgi oluşturuyor.

Bu alanda baş araştırmacı olarak çalışan Andrew Wray; mıknatısların veri alanında nasıl kullanacağını ayrıntılı olarak açıkladı. Wray, bu manyetik alanların veri geçişleri için fazladan güç tüketimini engellediğini ve bunun da; hem hız, hem de veri tasarrufu olarak geri döndüğünü ifade etti.

Kaynak : https://www.slashgear.com/scientists-discover-new-type-of-magnet-with-potential-to-improve-data-storage-tech-10565229/
Etiketler: veri merkezi, mıknatıs, veri tasarrufu, veri depolama
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