Newton, 'Blue' Kelimesini Neden Sürekli 'Blew' Olarak Yazıyordu?

'Ne var bunda?' diye düşünebilirsiniz. Fakat bu ilginç ayrıntı, dil ve standardizasyon konusunda oldukça iyi bir örnek.

Isaac Newton, kendi notlarında mavi rengi 'blue' yerine 'blew' şeklinde yazıyordu. Üstelik bunu tutarlı olarak, sürekli bir biçimde yapıyordu.

Örneğin...

'For, a mixture of yellow and blew makes green.'

'As it happens in the blew flame of brimstone; the yellow flame of a candle; and the various colours of the fixed stars.'

'The original or primary colours are, red, yellow, green, blew, and a violet-purple, together with orange, indico, and an indefinite variety of ıntermediate gradations.'

'Blue' sözcüğünün etimolojisine bakarsanız, 'blew' sözcüğü ile akrabalığı açık bir şekilde görülüyor. (Anlam olarak değil, yazım olarak.)

Fakat tuhaf olan şu ki; Newton'un yaşadığı dönemde, İngilizce standardizasyonuna ilişkin henüz hiçbir somut adım atılmamıştı! (Dictionary ile sözcüklerin yazım ve sesletimlerinin ilişkilendirilerek standartlaştırılması 1750'li yıllara denk geliyor.)

Yani Newton'un çağdaşlarının hiçbirisi 'blue' kelimesini 'blew' olarak yazmamış. Fakat aynı zamanda, hiç kimse de Newton'a 'blew derken neyi kastediyorsun?' diye de sormamış.

Belki de 'Kral Çıplak' masalındaki durum burada da geçerlidir, kim bilir...