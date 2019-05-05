Niantic Oyuncuları, Dünya Günü İçin 145 Ton Çöp Topladı

Pokemon GO'nun geliştiricisi Niantic'in oyuncuları, 2019 Dünya Günü için toplam 145 ton çöp topladı.

Pokemon GO’nun geliştiricisi Niantic, ikinci küresel temizlik organizasyonu için dünya çapındaki ekiplerin tam olarak 145 ton çöp topladığını açıkladı. Temizlik süreci 41.000 saat sürdü ve 17.000 oyuncu içeriyordu. Şirket, 6 kıtadaki 41 ülkenin temizliği için 46 tane NGP partnerine sahipti.

Niantic, 2019 Dünya Günü’ne dair planlarını Mart ayının sonunda duyurmuştu ve bu sırada oyuncularını çöp temizleme organizasyonuna davet etti. Şirket, dünyanın her yerindeki temizlik organizasyonlarına ev sahipliği yapacak bir düzineden fazla sivil toplum kuruluşunun yanı sıra ‘Playmob’ ekibiyle de ortaklık kurdu.

Pokemon GO ve Ingress oyuncuları, bu organizasyona katıldıkları için küresel ödüller aldı. Şirket 7.000 oyuncuyu üst eşik olarak belirlemişti ancak en son rapora göre bu sayının iki katından fazlasının temizlik organizasyonlarına katıldı.

İş yalnızca çöp toplamak ile sınırlı değildi, örneğin Filipinler’deki gönüllüler, çöplerle dolu ve duvarlarda takviye ya da yalıtım amaçlı kullanılan ‘eko tuğlalar’ oluşturmak için gerekli materyalleri de topladılar.