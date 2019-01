Nihat Hatipoğlu: Like'ların Hesabı Ahirette Sorulacak

Nihat Hatipoğlu Sabah gazetesine verdiği röportajda, sosyal medyada yapılan paylaşımların da ahirette sorgulanacağını söyledi.

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sosyal medyada gerçekleştirilen her türlü hareketin, ahirette sorgulanacağını söyledi. Verdiği röportajda sosyal medyada kurulan iletişime ve paylaşımlara dair bazı açıklamalarda bulunan Hatipoğlu, iş arkadaşlarının WhatsApp ve benzeri platformlar üzerinden iletişim kurarken de birbirlerine 'bey' ya da 'hanım şeklinde hitap etmelerini, diğer ifadelerin yanlış anlaşılmalara sebep olabileceğini söyledi.

Karşı cinsten iki iş arkadaşı WhatsApp üzerinden yazışırken nelere dikkat etmeli? sorusuna cevaben Hatipoğlu 'Mesela mesai arkadaşınızla işle ilgili bir şey görüşeceksiniz ve yazdınız. "Ayşe Abla" ayrı şey, "Ayşecim" demek ayrı şey. Özellikle hanım ve bey olarak hitap edilmeli. Çünkü farklı tabirler karşı tarafta yanlış anlaşılmaya sebep olabilir.' şeklinde konuştu.

İnternette bolca karşılaştığımız yalan haber konusuna da değinen Hatipoğlu, konuyla ilgili "Ahirette dudak, dil, parmaklar, her harf her satır sorgulanacak. Allah ağzımıza sus diyecek organlar konuşacak. Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın, haberi araştırmadan kişi hakkında yorum yapmayın. İftirayı paylaşmış olabilirsiniz. Bunlara her beğeni atan kişi Allah katına kul hakkı ile çıkacak. Allah'ın gözünden kaçamazsınız" ifadelerini kullandı.

Nasıl olsa fiziksel olarak bir araya gelmiyoruz diye sanal olarak yazışıp, üstü kapalı flört edenler de var. Bu haram mıdır? sorusuna ise Hatipoğlu'nun yanıtı oldukça net: 'Haramdır. Bizi yanlış ortama sürükleyen her şey haramdır.'

Hatipoğlu aynı zamanda DM'den yürümenin de 'çirkin bir hareket' olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: 'Çok çirkin bir hareket. Bir kadın evli ya da bekâr, bir erkek ona âşık oldu diyelim (zıttı da olabilir). Telefonunu bulup ona bir mesaj yazıp "Sizi seviyorum" dedi. Evli olana bunu atmaması gerekiyor. Bekâr olanı ise sevebilir, insanlar aşklarından sorgulanmaz ancak karşı taraf ben şu anda evlenmeyi düşünmüyorum dediğinde bu orada bitmeli. Ancak bu tek gecelik ilişki gibi teklifler haramdır.'

