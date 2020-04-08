Nike, Sağlık Çalışanları İçin Yüz Kalkanı Üretiyor

Nike, sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesine destek oluyor. Şirket, giyim malzemelerinin üretiminde kullandığı teknolojiyle yüz kalkanları ve PAPR lensleri üretiyor.

Nike, koronavirüse karşı savaş veren sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipmanlar üretmek adına Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi (OHSU) ile ortak bir çalışma yürütüyor. Spor giyim devi, yüz kalkanlarının ve PAPR (hava temizleyici maske) lenslerinin üretiminde Nike Air plastik kabarcık teknolojisinden ve ayakkabılarda kullanılan malzemelerden yararlanıyor.

Nike, yayınladığı blog yazısında, "OHSU, yüz kalkanı projesini paylaştığında, ekipmanı Nike'a ait malzemelerle ve üretim tesislerimizde üretmenin bir yolunu bulmayı hedefledik. Amaç sadece işlevli bir kalkan değil, aynı zamanda basit bir üretim modeline izin veren bir kalkandı. OHSU'nun sağlık çalışanları, ekipmanın prototiplerini deneyen test kullanıcıları oldu." dedi.

Nike, koronavirüsü için yüz kalkanı üretimine başladı

Nike, ayakkabı ve giysilerinin farklı üretim ve tasarım öğelerinden yararlanarak, bu alandaki uzmanlığını şimdi sağlık çalışanlarının güvenliği için kullanıyor. Şirket, koruyucu ekipmanları üretmek için spor ayakkabılarda kullanılan bilek yastıklarından, giysilerde kullanılan iplerden ve Nike Air'in TPU (Termo Plastik Poliüretan) bileşeninden yararlandığını söylüyor.

Nike, ürettiği yüz kalkanı ve PAPR lenslerinin ilk sevkiyatını 3 Nisan'da OHSU'ya yaptığını belirtiyor. Şirket ayrıca Providence, Legacy Health Systems ve Kaiser Permanente gibi sağlık kuruluşlarına da ekipman sağlayacağını belirtti.

COVID-19'a karşı verilen savaşta Nike, yalnız değil. Geçtiğimiz hafta New Balance da ABD'deki hastaneler için yüz maskeleri geliştireceğini, üreteceğini ve teslim edeceğini açıklamıştı. NB, fabrikalarında haftalık 100.000 maske üretmeyi hedefliyor.