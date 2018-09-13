Nike, Apple Watch İçin Özel Bir 'Gece Kayışı' Üretti

Apple Watch Series 4 için partnerlik anlaşmasına devam eden Nike, gece vakti spor yapmak isteyen kullanıcılar için özel bir kayış üretti.

Ülkemizdeki fiyatıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratan Apple Watch Series 4'ün yurtdışında çok büyük bir ilgiyle karşılaşması bekleniyor. 399 dolarlık fiyatıyla ve tanıtılan özellikleriyle şimdiden büyük bir heyecan yaratan Apple Watch Series 4 Nike+ için bu kez özel 'Edition' versiyon satılmayacak.



*Apple Watch Edition.

Özellikle ünlülerin tercih ettiği 'seramik' dış kaplamalı versiyon, bu kez kullanıcıların beğenisine sunulmayacak. Ancak Nike, geceleri spor yaparken saati kullananlar için özel bir kayış üretti. Hem Apple Watch Series 3 hem de Series 4'te kullanılabilecek kayış, gece karanlığında parıldayarak çeşitli kazaların önüne geçmeyi planlıyor.

Nike'ın ürettiği bu özel 'flaş' kayış ülkemizde de satışa sunulmuş durumda. 399 TL'den satılan kayışa satın almak isterseniz buraya tıklayarak ilgili web sayfasına ulaşabilirsiniz.