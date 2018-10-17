Nike ve PG İşbirliği İle Yeni PlayStation Ayakkabısı Geliyor

Paul George ile partnerlik anlaşması imzalayan Nike, yıldız oyuncunun isteği ile PlayStation temalı oldukça şık bir ayakkabı üretmişti. Görünen o ki bu partnerlikten güzel ürünler çıkmaya devam ediyor.
Yukarıdan haberini görebileceğiniz üzere ilk üretilen model, PS4'ün siyah modelini esas almıştı. Bu kez de PlayStation'ın ilk klasik modeli üzerinden gri/beyaz bir ayakkabı tasarlanmış. Dil kısmında şık bir PlayStation logosu mevcut. Fotoğrafta görünmese de iç kısımda da PlayStation'a dair çeşitli logo ve detaylar mevcut olacak.
Fotoğrafı sızdıran 'py_rates' isimli kullanıcı herhangi bir fiyat veya çıkış tarihi paylaşmadı ama NBA sezonunun bugün açıldığını varsayarsak çok geçmeden ayakkabı duyurulacaktır.