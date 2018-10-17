Nike ve PG İşbirliği İle Yeni PlayStation Ayakkabısı Geliyor

Bu yılın başlarında OKC'nin yıldız oyuncusu Paul George ile ortak bir PlayStation ayakkabısı üreten Nike'tan yeni modeller de gelecek.

Paul George ile partnerlik anlaşması imzalayan Nike, yıldız oyuncunun isteği ile PlayStation temalı oldukça şık bir ayakkabı üretmişti. Görünen o ki bu partnerlikten güzel ürünler çıkmaya devam ediyor.

Yukarıdan haberini görebileceğiniz üzere ilk üretilen model, PS4'ün siyah modelini esas almıştı. Bu kez de PlayStation'ın ilk klasik modeli üzerinden gri/beyaz bir ayakkabı tasarlanmış. Dil kısmında şık bir PlayStation logosu mevcut. Fotoğrafta görünmese de iç kısımda da PlayStation'a dair çeşitli logo ve detaylar mevcut olacak.

Fotoğrafı sızdıran 'py_rates' isimli kullanıcı herhangi bir fiyat veya çıkış tarihi paylaşmadı ama NBA sezonunun bugün açıldığını varsayarsak çok geçmeden ayakkabı duyurulacaktır.