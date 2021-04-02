Nike, "Şeytan" Modelinin Üreticisine Açtığı Davayı Kazandı

Geçtiğimiz günlerde Lil Nas X işbirliğiyle bir Nike modelini modifiye ederek satışa sunan MSCHF, Nike tarafından dava edilmişti. Davadan ilk karar çıktı ve Nike haklı bulundu. Ancak MSCHF, bu ayakkabıdan daha fazla üretmeyeceği için davadan çıkan karar da biraz boşa çıkmış oldu.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız bir haberde dünyanın en büyük spor markalarından Nike'ın bir üreticiyi dava ettiğini paylaşmıştık. Bu dava, Air Max 97 ayakkabı modelini özelleştirerek tabanına 60 santimetre küp insan kanı yerleştiren MSCHF isimli şirkete karşı açılmıştı. "Satan (Şeytan)" ismiyle satılan modelden yalnızca 666 adet üretilmiş, her bir ayakkabıya 1.018 dolarlık fiyat etiketi konulmuştu.

New York Doğu Bölgesi Mahkemesi'ne başvuran Nike, gerekçe olarak markalarının izinsiz bir şekilde ticari bir üründe kullanıldığını göstermişti. Nike'ın davadaki talebi MSCHF'nin bu modelin satışlarını durdurması ve şirketin ürünlerinde Nike logosunu kullanmasının da yasaklanmasıydı. Nike'ın açtığı dava bugün sonuçlandı ve şirketin taleplerinden birisi karşılandı.

Nike davayı kazandı ama sonuç değişmedi:

Davaya bakan federal hâkim, Nike'ın haklı olduğuna karar vererek ilk aşamada MSCHF'nin dava konusu olan ayakkabı modelini satmasına geçici olarak yasak getirdi. Mahkeme, Nike lehine karar vermiş olsa da şu anda ortada garip de bir durum bulunuyor. MSCHF yetkilileri, karara ilişkin yaptıkları açıklamada bu modelden zaten daha fazla üretmeyeceklerini, dolayısıyla bu kararın ne anlama geldiğini henüz net olarak bilmediklerini ifade etti.

Söz konusu ayakkabı, ünlü rap sanatçısı Lil Nas X ile işbirliği içinde geliştirilmişti. Ayakkabı modeli, satışa çıkar çıkmaz bir dakika içinde tükenmiş, Lil Nas X de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 666'ncı çifti kendisini Retweet eden takipçilerinden birine vereceğini açıklamıştı. Bu durum da yargı kararıyla önlendi ve davaya taraf olamayan rapçinin planları böylelikle suya yattı.

Model satışa çıktığında satın alınan 665 ayakkabıysa MSCHF'nin yaptığı açıklamaya göre alıcılara kargolanmış durumda. Dolayısıyla şirket, izinsiz modifiye ettiği Nike modelleri üzerinden sorunsuz bir şekilde para kazandı diyebiliriz. Brooklyn sanat kolektifi MSCHF, ürettiği modelin sıradan bir ürün olmadığını, sanat eseri olduğunu savunuyor.