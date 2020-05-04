Nike'tan Sağlık Çalışanlarına 32.500 Ayakkabı Bağışı

Sağlık çalışanları, koronavirüse karşı en ön safta mücadele veriyor. Nike, canı pahasına çalışan sağlık çalışanları için ayakkabı bağışı yapmaya karar verdi.

Sağlık çalışanları, koronavirüsle mücadele için gece gündüz görev yapıyor. Durumun farkında olan spor giyim devi Nike, 32.500 çift Air Zoom Pulse model ayakkabıyı bağışlama kararı aldı. Ayakkabı, bilhassa sağlık personeli için tasarlandı.

Nike, bağış kapsamında ABD’deki Good360 adlı kâr amacı gütmeyen kuruluş ve Avrupa genelinde yerel organizasyonlarla iş birliğine gidecek. Böylelikle ayakkabılar; Barselona, Chicago, Laakdal, Londra, Los Angeles, Memphis, Milan, New York City ve Paris’teki hastanelerde koronavirüsle mücadelede görevli sağlıkçılara dağıtılacak.

Air Zoom Pulse, sağlık personeline özel olarak tasarlandı:

Sağlıkçılara ayakkabı bağışlayacak olan Nike, normalde bu ayakkabıları 120 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuyordu. Bu da yapılan toplam yardımın tutarını hesaplamak için bir ipucu olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan sağlıkçıların uzun saatler boyunca ayakta çalışmak zorunda kaldığı bir gerçek. Firma, bu durumu göz önüne alarak Air Zoom Pulse modelini tasarladı ve geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya çıkardı.

Ürün testi, Oregon eyaletindeki OHSU Doernbecher Çocuk Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Testler sırasında tasarımcılar, sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorlukları yakından görme fırsatına sahip oldu. Bir hemşirenin 12 saatlik vardiyasını göz önüne alacak olursak söz konusu çalışanlar, bu süre boyunca yaklaşık 6,5 ila 8 kilometre arasında yürüyor ve bir saatten az süre oturuyorlar. Dolayısıyla işin fiziksel ve zihinsel olarak zahmetli olduğu aşikâr.

Tasarım; fiziksel zorluklar, basitlik ve pratiklik göz önünde bulundurularak yapıldı. Ayakkabının giyilip çıkarılması ve temizlenmesi oldukça kolay. Tabandaki sürtünme kuvveti, hastane koşullarında ayağın sabitlenmesi için özel olarak hesaplandı. Nike, spor ayakkabılarının çamaşır makinesine atılmasını resmi olarak onaylamasa da Air Zoom Pulse silinmesi ve temiz tutulması kolay olacak şekilde dizayn edildi.