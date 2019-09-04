Nikon, Bu Zamana Kadarki En Gelişmiş DSLR Kamerayı Duyurdu

Fotoğrafçılık ve fotoğraf makineleri konusunda ciddi bir başarıya imza atmış olan Nikon, son derece iddialı bir giriş yaparak yeni DSLR kamerasını duyurdu. Bu zamana kadarki en iyi DSLR kamera iddiası, hayranları heyecanlandırmaya yetti.

Nikon, kendi açıklamalarına göre bu zamana kadarki en gelişmiş DSLR kamera olarak isimlendirdiği Nikon D6 profesyonel DSLR'ın gelişimini duyurdu. Profesyonel kamera denilince akla gelen sayılı isimler arasında bulunan Nikon, yeni kamerasına yönelik şu açıklamada bulundu:

"Nikon D1 dijital SLR kamerasını 1999 yılında çıkarttı. Bu da 2019 yılının tek rakamlı D serilerinin yirminci yıl dönümü olduğu anlamına geliyor. Nikon'un kamera gelişimindeki uzun tarihine işleyen ustalık bilgisi sayesinde Nikon'un profesyonel DSLR kameraları, endüstrinin en gelişmiş teknolojilerini kullanıcılara tanıtarak ve profesyonel fotoğrafçıların katı isteklerine en zorlu koşullarda bile en yüksek performans ve güvenilirlikle cevap vererek gelişmeye devam etti."

Kameranın geleceğini belirtmenin haricinde çıkış tarihi, fiyat ve özellikler gibi konularda ağzını bıçak açmayan Nikon, tüm bu detayların gelecek bir tarihte açığa çıkacağını söyleyerek hayranların biraz daha beklemesi gerektiğini belirtmiş oldu.

Nikkor 120-300mm f/2.8

Nikon'un bu zamana kadarki en iyi DSLR kamera iddiasını taşıyan D6 kamerasının yanı sıra AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR F-mount lensin de geliştirme sürecinde olduğu belirtildi. Nikon, yeni lens hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"İçerisinde bulunduğumuz yıl aynı zamanda Nikon F mount'un 60. yılı. Yeni AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR F mount lens, spor fotoğrafçılığı gibi alanlarda etkinlik gösteren profesyonel fotoğrafçılara çok daha büyük bir destek sağlayacak."

Nikon D6 DSLR'da olduğu gibi yeni AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR F mount lensin de özellikleri daha sonraki bir tarihte ortaya çıkacak.