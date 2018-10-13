Nikon Fotoğraf Yarışması'nda finale kalan 11 mükemmel fotoğrafı sizler için derledik.

Nikon'un artık gelenekselleşen ve bu yıl 44. kez düzenlenen fotoğraf yarışmasına 80'den fazla ülkeden 2000'in üzerinde fotoğraf katıldı. Ülkemizden de birçok fotoğrafçının katıldığı yarışmada Can Tunçer isimli fotoğrafçı 4. sırada yer almayı başardı. Fazla vakit kaybetmeden yarışmada derece yapan fotoğraflara bir göz gezdirelim.

Can Tunçer'in tavus kuşu tüyü fotoğrafı...

ABD'li fotoğrafçı Saulius Gugis'ten ağustosböceği görüntüsü...

Yarışmada ikinci olmayı başaran eğrelti otu yaprağı fotoğrafı...

L-glutamin ve beta-alanin amino asitleri...

Finalistlerden biri olan damar sistemi görüntüsü...

Yine dereceye giren bir hologram fotoğrafı...

ABD'li fotoğrafçı Norm Barker'dan insan gözyaşı fotoğrafı...

Juri özel ödülünü alan Jacek Myslowski'den yosun görüntüsü...

Urania Riphesus türünden bir kelebek kanadı fotoğrafı...

Hanen Khabou'nun çektiği retinadaki sinir hücreleri görüntüsü...

Ve yarışmanın birincisi: Yousef Al Habshi tarafından çekilen Metapocyrtus böceğinin gözü