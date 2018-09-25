Eğer lüksün ve tasarımın zirvesini görmek istiyorsanız Nikon Z7 Louis Vuitton Edition'ı incelemelisiniz. Fakat yalnızca görsel üzerinden.

Aşağıda görmüş olduğunuz Nikon Z7 Louis Vuitton Edition, 24K altın ve güderi kaplamalı son derece özel bir kamera. 24-70mm f/4S lense sahip ve deri kayışı ile kutudan çıkan her bir Nikon Z7 Louis Vuitton Edition’ın değeri tam 7 milyon dolar. Ayrıca bu özel fotoğraf makinesinden yalnızca 7 adet üretilecek.

Kim böyle bir kameraya sahip olmak ister ki? Muhtemelen hiç kimse. Zaten bu nedenle böyle bir kamera da yok. Yalnızca bir photoshop ürünü pahalı bir şaka. Nikon’un Kulüp Tayland operatörü fotoğrafçı Boonlert Rojanaboworn, Nikon Z7 Louis Vuitton Edition adını verdiği bu photoshop çalışmasını kamera meraklılarına bir şaka olarak hazırladı.

Bu bir şaka olsa da zamanında Nikon gerçekten bazı ‘özel’ fotoğraf makineleri piyasaya sunmuştu. 1984 yılında 24K altın kaplamalı Nikon FA, sadece iki bin adet üretildi. 2014 yılında ise yine 24K altın kaplamalı Nikon Df kit, 41 bin 395 dolar etiket ile satışa sunuldu. Hala merak ediyorsanız söyleyelim; Nikon Z7 Louis Vuitton Edition asla olmayacak.