Popüler Yayıncı Ninja, 150 Bin Dolarlık Bağışta Bulundu

Ninja ismiyle tanınan ve gerçek adı Tyler Blevins olan yayıncı, eşi Jessica ile birlikte koronavirüs salgınının devam ettiği bu süreçte öğrencilere destek olmak adına 150 bin dolar bağışta bulundu.

Ninja ve eşi, bağış kararını Ninja’nın Instagram hesabından yaptığı canlı yayında açıkladı. Çift, paylaşıma “Şu anda açlıkla mücadele edenlere yardım etmek için Feeding America'ya 150.000 dolar bağışladık. Özellikle de okulda yemek alamayan öğrenciler için...” notunu düştü. Feeding America, merkezi Illinois eyaletinde bulunan ve yiyecek yardımı kapan bir kuruluş olarak biliniyor.

Tyler Blevins, bağış konusunda Ryan Reynolds, Blake Lively ve Jimmy Fallon’ın ilham kaynağı olduğunu belirtti. Reynolds ve Lively, Fallon'ın Instagram üzerinden Feeding America'ya bağışını açıklamasından birkaç gün sonra geçtiğimiz hafta ABD ve Kanada'da kar amacı gütmeyen kuruluşlara 1 milyon dolar bağışta bulundu.

Ninja ve eşinden 150 bin dolarlık bağış:

Blevins çeşitli nedenlerle Feeding America'yı seçti. Nedeniyse çiftin videoda da belirttiği gibi okulda öğle yemeğini alamayan ve bu konuda eksiklik yaşayan öğrencilerin varlığı. Ninja olarak tanınan ünlü yayıncı, “Eşim ve ben, şu anda içinde bulunduğumuz finansal durumda olduğumuz için şanslıyız. Yapmak istediğimiz şey, olabildiğince geri vermekti” ifadelerini kullandı.

Blevins, Feeding America'nın koronavirüs salgını sonrası çabalarını artırdığını belirtti. Eşi Jessica da “Tyler ve beni bu özel meseleye bağış yapmaya zorlayan şey, okul içinde ve dışında öğle yemeği bulamayan çocuklardı” dedi.

Çift, başkalarını da bağışta bulunmaya çağırdı. Koronavirüs konusunda uyaran ikili, sosyal mesafenin gerekliliğini vurguladı ve mümkünse herkesi evde kalmaya çağırdı. Ninja, konuyla ilgili “Bu çok ciddi bir mesele” dedi. Çift ayrıca takipçilerini virüs konusunda teselli etmeye çalışarak “Bundan olumlu bir şey çıkarmaya çalışalım, yapabileceğiniz çok şey var” diye konuştu.