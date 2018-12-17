  • Ninja, Hile Yapan Bir Hacker'ı Suçüstü Yakaladı

Ninja, Fortnite'ta Hile Yapan Bir Hacker'ı Suçüstü Yakaladı

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Hackerlarla başı bir türlü dertten kurtulmayan Ninja, canlı yayında bir hileciyi daha enseledi.

Geçtiğimiz ayın sonunda, Turner 'Tfue' Tenney'in resmi bir turnuvada bir hacker tarafından öldürülmesi (oyunda tabii ki) sonucu önemli sayıda hacker oyundan banlanmıştı. Ancak halen oyunda cirit atan birçok hileci mevcut, bunlardan birisi de Ninja'nın canlı yayınında karşımıza çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde yaptığı canlı yayında, Fortnite'ta ölen Ninja oyundan çıkmayarak maçı izlemeye devam etti. Yaklaşık 100 metre mesafeden, görmediği bir oyuncuyu hack kullanarak öldüren bir başka oyuncuyu gören Ninja, durumu anında Epic Games'e rapor etti.

Epic Games cephesininin kısa süre içerisinde oyuncuyu banladığı belirtiliyor. Elbette Ninja gibi dev bir isimin bu durumu fark etmesi de konuya hemen müdahil olunmasında fazlasıyla etkili oldu. Bununla birlikte Epic, özellikle son dönemde hackerlara ciddi bir savaş açmış durumda ve fark edildiği anda süresiz olarak hesaplar kapatılıyor.
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Kaynak : https://www.dexerto.com/fortnite/ninja-catches-another-fortnite-hacker-in-the-act-on-stream-255222
Etiketler: twitch, stream, ninja
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