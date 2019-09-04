Dünyaca ünlü oyuncu ve yayıncı Ninja, Microsoft'un önümüzdeki günlerde piyasaya süreceği yeni oyunu Gears 5'i oynayarak takipçilerine oyunu tanıttı. Ninja'nın dün gece itibarıyla yaptığı yayın, oyunun genel hatlarıyla anlaşılmasını da sağladı.

Oyun sektörü son dönemlerde en çok, dünyaca ünlü profesyonel oyuncu Ninja'nın Twitch platformunu bırakarak Microsoft'un Mixer platformuna geçmesini konuştu. Yaşanan bu olayın ardındansa işler adeta iyice "çirkinleşti" ve Twitch, Ninja'nın kullanılmayan hesabından porno içerikler yayınladı. Ancak bu durum, Ninja'nın popülaritesini etkilemedi ve Ninja şu sıralarda, 2 milyon takipçiye sahip Mixer hesabı üzerinden yayınlarına devam ediyor.

Dün gece saatlerindeyse Ninja, Microsoft'un geçtiğimiz hafta sistem gereksinimlerini duyurduğu yeni oyunu Gears 5'i ilk kez oynadı. Oyun henüz piyasaya çıkmadı ancak Ninja hem oyunun reklamını yapmış hem de oyunu ilk kez oynayan isimlerden bir tanesi olmuş oldu.

Aslına bakacak olursak Ninja'nın bu ilki elde etmesi çok da garipsenecek bir durum değil. Neticede Ninja, Microsoft'la bir anlaşma yaparak Twitch platformunu bıraktı. Dolayısıyla bu durum, Microsoft'un oyunlar konusunda yeni reklam yüzünün Ninja olacağı anlamına geliyor. Bu durumdan en karlı çıkanlarsa elbette oyunseverler olacak. Dün gece yapılan etkinliklerin benzeri, Microsoft'un sonraki oyunlarında da devam edecek ve oyunseverler, yeni oyunlara ilk bakışı Ninja'yla yapacaklar.

Ninja'nın dün geceki yayınıyla Gears 5'i de genel hatlarıyla tanımış olduk. Buna göre oyunun hikayesi, kadın karakterimiz "Kait Diaz" etrafında şekillenecek. Diaz'a "Marcus Fenix" ve "JD Fenix" baba oğul ikilisinin yanı sıra tanıdık yüzler de eşlik edecek. Oynanabilir karakterler arasında en dikkat çekiciyse Marvel evreninden yakından tanıdığımız "Dave Bautista". Daha önce defalarca "Gears of War" filminde oynamak istediğini dile getiren Bautista, bu kez Gears 5'te karşımıza oynanabilir bir karakter olarak çıkıyor.

9 Eylül tarihinde piyasaya sürülmesi planlanan Gears 5, 92 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.