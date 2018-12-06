Japon araştırmacılar, yüzyıllardır gizli kalmış olan ninja yeminlerini ortaya çıkarmayı başardı. Hüküm sürdükleri dönemde ninjalar, bu sırları kimseyle paylaşmama yemini ediyorlardı.

Inosuke Kizu adlı bir Ninjutsu ustası tarafından, 300 yıl önce yazılmış olduğu anlaşılan Ninja yemininde son derece karmaşık bir kaligrafi kullanılırken, toplam 6 madde yer alıyor.

O dönemde İmparatorluk Başkenti olan Kyoto yakınlarında ortaya çıkan dokümanda, Kizu’nun, öğrendiği teknikleri kendi çocukları ve kardeşleri dahil hiç kimseyle paylaşmayacağına, kendisine bu yönde bir görev verilmediği sürece hırsızlık için kullanmayacağına yemin ettiği belirtiliyor.

Tarihi belgeye göre bu anlaşmaya uymamanın cezası ise, Japonya’nın 60 bölgesindeki tüm tanrıların nesiller boyu gazabına maruz kalmak.

Mie Devlet Üniversitesi Uluslararası Ninja Araştırmaları Merkezi Profesörü Yoshiki Takao, bu belgelerle ninjaların yaşamlarına ışık tutulduğunu, nasıl bir gizlilikle eğitildiklerinin ve ne kadar katı koşullar altında yaşadıklarının ortaya çıkarıldığını söylüyor. Ninjalar, gizlilik içinde hareket eden ve elde ettikleri bilgileri, Bansenshukai adlı ninja ansiklopedisine kaydeden bir gruptu. Kendilerini toplumun hizmetkarı olarak tanımlayan bu grup, ninjutsu sanatını kullanarak dövüşür ve genellikle hırsızlık önleme ve istihbarat toplama görevleri yapardı.

Ninjutsu öğretisinde pek çok teknik yazıya dökülmez, sadece ustadan öğrenciye geçer. Bunun sonucu olarak da bazı teknikler, sadece çok az sayıda insan tarafından bilinir. Bazı tekniklerin öğrenilmesi ve o tekniklerde ustalaşılması yıllar sürerdi.

Yemin metinleri, Kizu ailesinin günümüzdeki temsilcileri tarafından üniversiteye 160 antika doküman ile beraber bağışlanmış. Bu yeminin varlığı son 50 yıldır konuşulmasına rağmen ilk defa ortaya çıkarıldı.

Dövüşten ziyade görünmezlik tekniği olarak kabul edilen ve en ölümcül savaş sanatları arasında yer alan Ninjutsu, günümüzde özel kuvvet askerleri tarafından da kullanılıyor.