Nintendo 64'teki GoldenEye'ın 21 Yıllık Sırrı Açığa Çıktı

Nintendo 64 için piyasaya çıkan GoldenEye'ın tam 21 yıldır merak edilen sırrı ortaya çıktı.

Aramızda 'dinozor' diye tabir ettiğimiz oyuncular varsa, Nintendo 64'teki ilginç GoldenEye vakasını hatırlayacaktır ve şu cümleyi unutmamıştır: "Oddjob is banned."

Klasik James Bond filmlerinden olan GoldenEye'ın 1997 yılında piyasaya çıkan resmi oyununda, hiç kimsenin ne olduğunu anlamadığı biçimde Oddjob karakterini seçenler sürekli ban yiyordu. Karakterin vücudu ve kafası o kadar küçüktü ki oyunun otomatik hedefleme sistemi bir türlü çalışmıyordu.

Yıllar sonra gelen itirafla bu karakterin oyundaki bir 'hile' olduğuna dair itiraf geldi. Oyunun ana yapımcısı rolündeki Karl Hilton, konuyla ilgili Mel Magazine'e şunları söyledi:

"Oddjob'u tasarlarken test ettiğimizde ekibimizdeki herkes bunun bir hile olduğunu biliyordu. Ancak onu oyunda görmek, insanların delirmesini izlemek o kadar zevkliydi ki hiçbirimiz onu oyundan çıkarmak istemedik."

Gördüğünüz üzere bir oyunun yapımcısının, oyunda çoklu oyunculu modunda hile olabilecek bir karakteri oyunda tuttuğunu da gördük. Herhalde günümüzde böyle bir vaka olsa herkes yapımcıyı tefe koyardı; belki de sırf bundan sıyrılmak için oyuncuların ortak bir biçimde bir kişiyi banlaması özelliğini oyuna monte etmiş olabilirler.