Nintendo, 140 Bin Hesabın Daha Saldırıya Uğradığını Açıkladı

Nintendo, geçtiğimiz nisan ayındaki 160.000 kişiyi etkileyen olayın ardından bu kez 140.000 hesabın daha saldırıya uğradığını açıkladı. Şirket, güvenlik önlemlerini artıracağını söyledi ve kullanıcılarından iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmelerini istedi.

Geçtiğimiz nisan ayında Japonya merkezli Nintendo, toplamda 160.000 kullanıcının hesabının bilgilerinin ortaya çıktığını açıklamıştı. Bu hesapların sahibi olan kişilerin giriş bilgileriyle birlikte kullanıcı adları, doğum tarihleri, ülkeleri ve e-posta adresleri açığa çıkarken aynı zamanda bazı hesaplardan da sahibinin haberi olmadan satın alımların gerçekleşmiş olabileceği ifade edilmişti.

Bu olayla birlikte neredeyse her Nintendo kullanıcısı küçük bir şok geçirirken bugün yeni bir şok daha geldi. Nintendo, nisan ayında ele geçirilen 160.000 hesabın yanı sıra bugün yaptığı açıklamada 140.000 hesabın daha ele geçirildiğini duyurdu. Son duyuruyla birlikte hackerlardan etkilenen kullanıcı sayısı 300.000'e ulaştı.

140.000 hesap daha saldırıya uğradı:

Nintendo, nisan ayında hesaplara olan izinsiz erişimleri araştırmaya koyulmuştu. Bu araştırma sonucunda da 160.000 kullanıcının hesabının ele geçirildiği sonucuna varılmıştı ancak Nintendo bunu açıkladığı günlerde bu olayın kaynağının Nintendo’nun ağına gerçekleştirilen bir saldırı olmadığını söylemişti. Nintendo’ya göre ele geçirilen hesapların bilgileri farklı yollarla edinilmişti.

Nintendo’nun açıklamasına göre sayısı 300.000’e ulaşan ele geçirilmiş hesapların yalnızca %1’lik kısmına yasa dışı bir şekilde giriş yapılmıştı. Bu da Nintendo’nun nisan ayında yaptığı açıklamayı destekliyor. Zaten şirket, nisan ayında yaptığı açıklamada kullanıcılarından iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmelerini de istemişti.

Nintendo şu anda hesabından satın alma işlemi yapılan kullanıcılarına para iadesi yapıyor. Etkilenen kullanıcıların hesaplarından yapılan alışveriş, ortaya çıkan bilgiler arasında kredi kartı bilgileri bulunmadığından muhtemelen PayPal üzerinden yapılmıştı. Bu olayların ardından şirket, güvenlik önlemlerini iyileştireceğini de belirtti.