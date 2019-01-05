Nintendo 2018'de Mobil Oyunlarından 348 Milyon Dolar Kazandı

Nintendo, 2018 senesini mobil oyunlardan elde ettiği geliri bir önceki seneye göre %15 artırarak kapattı.

Nintendo, 2018 boyunca iOS ve Android'de indirilen mobil oyunlarından toplamda 348 milyon dolar gelir elde etti. Özelikle 2018'in dördüncü çeyreğinde oyuncuların mobil oyun harcamalarında bir patlama oldu ve 2017'nin aynı dönemine göre %47'lik bir gelir artışı yaşandı. Yılın bütününü değerlendirdiğimizde ise Nintendo'nun gelirinin bu alanda %15 arttığını görüyoruz.

Şirket sene içerisinde mobil oyunlardan elde ettiği gelirin büyük kısmını en popüler oyunlarından olan Fire Emblem Heroes'dan kazandı. Oyuncular bu oyuna sene boyunca toplamda 230 milyon dolar harcadı ve bu da şirketin mobil oyun gelirinin %60'ını oluşturuyor. Fire Emblem Heroes, çıktığı günden beri ise Nintendo'ya toplamda 487 milyon dolar kazandırdı.

Büyük umutlarla oyuncularla buluşturulan Super Mario Run ise diğer tüm oyunlardan daha az gelir getirerek listenin sonunda yer aldı. Oyun bu sene 'yalnızca' 10 milyon dolar gelir elde etti. 2017'de ise bu rakam 31 milyondu. Bu da Nintendo'nun oyundan beklediğini alamadığı anlamına geliyor diyebiliriz.