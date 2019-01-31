Nintendo, Mario Kart Tour Oyununu Yaza Erteledi

Switch ve 3DS platformlarında oyuncuları memnun etmeyi başaran köklü şirket Nintendo, akıllı telefonlar için mobil oyun üretmeye başlamıştı. Bu platform için duyurulan ilk oyun olan Mario Kart Tour, belirtilen ilk detaylara göre önümüzdeki ay çıkacaktı. Fakat Nintendo'nun son duyursunda, oyunun önümüzdeki yaz dönemine ertelendiği açıklandı.

Nintendo'nun akıllı telefonlar için geliştirdiği Mario Kart Tour'un, yapılan ilk duyuruda önümüzdeki ay çıkacağı belirtilmişti ancak oyunun çıkışı yaz dönemine ertelendi. Bu gecikmenin sebebi hakkında konuşan Nintendo, oyunun kalitesini artırmak ve içeriği zenginleştirmek için çıkışın ertelendiğini belirtti.

Bunun yanı sıra, Mario Kart Tour ile birlikte Metroid Prime 4'ün de yeniden geliştirildiği biliniyor. Mükemmeliyetçi profiliyle tanıdığımız Nintendo'nun, her iki oyun için de aynı özeni göstererek kusurlu bir erken çıkış yerine kusursuz bir gecikmeyi tercih edeceğini biliyoruz.

Switch ve 3DS platformlarındaki oyunlarda ne kadar başarılı olduğunu bildiğimiz Nintendo'nun, akıllı telefon platformu için oyun geliştirmesinin bizlere neler getireceğini hep beraber göreceğiz. Özellikle mobil oyun sektörüne yeni ve güçlü bir ismin giriş yapması herkes için heyecan verici olacaktır.

Şimdilik bu gecikmelerin kimseyi rahatsız etmesine gerek yok gibi görünüyor. Çünkü Nintendo'nun kullanıcıları bir şekilde memnun edebildiğine birçok kez şahit olduk.