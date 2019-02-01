  • Nintendo'dan Yeni, Daha Küçük ve Daha Ucuz Switch

Nintendo, Bu Yıl Daha Küçük ve Daha Uygun Fiyatlı Bir Switch Çıkaracak

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Nintendo’nun son yıllardaki en başarılı konsollarından olan Switch’in daha küçük ve daha uygun fiyatlı bir versiyonu geliyor.

Switch, gerçekten de Nintendo adına büyük bir başarı gösterdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre satılan toplam konsol sayısı 32 milyonu bulmuş durumda, bu da Switch'in yavaş yavaş Nintendo 64’ün tahtına yerleştiği anlamına geliyor.

Nikkei raporuna göre, firma Switch’in taşınabilirliği esas alan daha küçük ve ucuz bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Bu mini konsol, esas Switch’in bazı özelliklerine sahip olmayacak. Ekim ayından bu yana ortalıkta dolaşan söylentilere göre Nintendo yeni bir Switch geliştiriyordu. Bu konsolun, eskisinin gelişmiş versiyonu olması bekleniyordu.
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Cihazın daha ucuz hale gelmesi için ‘atılacak’ parçalar arasında plastik standın olması bekleniyor. 90 dolara satılan bu parça, en nihayetinde Switch’i ekrana bağlamak için USB-C teknolojisine dayanıyor. Çok daha uygun maliyetli alternatifler üretilebilir. Nintendo ayrıca daha küçük ve ucuz bir ekrana geçerken, kontrol kumandasını da ekranla bütünleşik hale getirebilir. Şu anda piyasada bulunan Switch’ler, çıkarılabilir kumandalara sahip.
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Daha ucuz bir Switch sayesinde Nintendo, oyun satışlarında istediği noktaya ulaşabilir. Japon devinin oyun konsolu genel olarak başarılı performans sergilese de, firma 2018 yılı satış tahminlerini 20 milyondan 17 milyona çekmişti. 

Kaynak : https://www.engadget.com/2019/01/31/nintendo-switch-smaller-cheaper/
Etiketler: nintendo, switch
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