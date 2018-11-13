Nintendo, Dava Açtığı ROM Sitelerinden 12 Milyon Dolar Alacak

Telif hakları konusundaki katı tutumuyla herkesi çıldırtan Nintendo, oyunların ROM'larını yükleyen sitelerden 12 milyon doları adeta omuzladı.

Sahip olduğu markalarla ilgili dünyanın en katı telif hakları uygulayacılarından biri olan Nintendo, bu tutumunun karşılığını maddi olarak da alıyor. Nintendo ROM'larını paylaşan sitelerin canına okuyan avukatlar, şimdi de 12 milyon dolarlık bir tazminat anlaşmasına imza attı.

LoveROMS.com ve LoveRETRO.co sitelerinin sahibi olan evli bir çift, açılan davanın geri çekilmesi karşılığında 12 milyon dolarlık bir tazminat ödemeyi kabul ettiler. Ödeme planlıyla ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da anlaşmanın nihai olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yıllarda HotFile'ın da çanına ot tıkayan Nintendo, toplamda 4 milyon dolarlık bir tazminat almıştı. Böylece sıkı ve sinir bozucu telif uygulamalarının da devam edeceğini görmüş oluyoruz.