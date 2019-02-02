Dr. Mario Oyununu Mobil Cihazlara da Gelecek

Nintendo, Super Mario Run ve Animal Crossing gibi çok sevilen oyunlarını mobil tarafa getirmişti. Her ne kadar en eğlenceli oyunlar Switch'e özel olsa da Nintendo, Dr. Mario oyununu da Android ve iOS'a getirmeye hazırlanıyor.

Bir zamanların en bilinen oyun konsolu üreticilerinden olan Nintendo uzun bir süre piyasadan silinmiş, fakat sonrasında Nintendo Switch ile harika bir dönüş yapmıştı. Konsol satışları iyi olsa dahi mobil piyasasından da dilim almak isteyen şirket, Super Mario Run ve Animal Crossing gibi popüler oyunlarını Android ve iOS'a getirdi.

Bu alanı biraz daha genişletmek isteyen Nintendo, şimdi de yeni bir Dr. Mario oyununu mobile getirmek için LINE Corporation ile anlaştığını duyurdu. Dr. Mario World adındaki aksiyon-bulmaca türü oyun, 2019 yazının ilk günlerinde -önce ana 60 ülkede olmak üzere- mobil marketlere çıkacak.

Mesajlaşma uygulaması LINE'ın da yapımcısı olan LINE Corparation, Asya'da çok bilindiği gibi Asya dışında da Disney ile anlaşmalı olarak geliştirdikleri Tsum Tsum oyunuyla biliniyor.

Dr. Mario oyunu ile çok da haşır neşir olmayanlar için hatırlatacak olursak, 90'lardaki tetris oyunları gibi bir bulmaca sistemi içeren oyun iki renkli hapları uygun şekilde birleştirerek virüsleri öldürme üzerine kurulu.