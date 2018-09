Nintendo, Klasik Oyunları için 360 TL'ye Oyun Kolu Satacak

Nintendo tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin 18 Eylül'de hizmete girecek ücretli abonelik servisine kayıt olan Nintendo Switch sahipleri, 360 TL ödeyerek kablosuz klasik NES oyun kontrolcüsüne sahip olabilecekler.

Nintendo’nun Playstation Plus ve Xbox Live Gold benzeri ücretli üyelik sistemi Nintendo Switch Online, 18 Eylül’de resmi olarak hizmete girecek. Ücretli üyelik sistemine kayıt olan Nintendo Switch sahipleri, Soccer, Tennis, Donkey Kong, Mario Bros., Super Mario Bros., Balloon Fight, Ice Climber, Dr. Mario, The Legend of Zelda, Super Mario Bros. 3 başta olmak üzere 20 klasik NES (Nintendo Entertainment System) oyununa ücretsiz sahip olacaklar.

Super Mario Bros. gibi klasik bir oyunu oynarken klasik bir oyun kontrolcüsü kullanmak isteyebilirsiniz. Bu nedenle Nintendo, ücretli abonelik sistemine kayıt olan kullanıcılar için yukarıda fotoğrafını görmüş olduğunuz NES kablosuz klasik oyun kontrolcüsünü satışa sunuyor. 59.99 dolar (~360 TL) gibi uçuk bir fiyata sahip olan kontrolcüden Nintendo Switch Online abonesi tek bir paket sipariş verebilir ve ücretli üyeliği bulunmayan kullanıcılar kontrolcüyü satın alamazlar.

Tek bir NES kablosuz klasik oyun kontrolcüsü kutusunda iki adet oyun kontrolcüsü bulunuyor. Yani bu paketi satın alan Nintendo Switch sahipleri, birbirinden eğlenceli klasik oyuncuları arkadaşları ile birlikte klasik oyun kontrolcüsünü kullanarak oynayabilecekler. Ancak oyun kontrolcüsünün astronomik fiyatı, zaten ücretli bir abonelik almış olan kullanıcıların söz konusu kontrolcülere ilgisi konusunda soru işaretleri yaratıyor.