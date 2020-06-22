Nintendo'nun Mobil Oyun Sektöründen Çekileceği İddia Edildi

Bloomberg'de yer alan bir rapora göre Nintendo, mobil oyun sektöründen çekilme kararı aldı. Deneyimli bir analist tarafından yapılan açıklamalarda, Nintendo'nun mobil oyun sektöründe aradığını bulamadığı ve istenen getiri sağlanmadığı için bu kararın alınmış olabileceği belirtiliyor. Şirketin mevcut mobil oyunlarının ne olacağı ise şu an için bilinmiyor.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden bir tanesi olan Nintendo, gerek oyun konsolları gerekse geliştirdiği oyunlarla dikkat çekmeyi başardı. Şirket, daha çok kendi oyun konsolları için oyunlar tasarlamış olsa da zaman zaman Nintendo oyunlarını mobil platformlarda da gördük. Yaşanan son bir gelişme ise Nintendo'nun, mobil oyun sektöründen çekilmekte olduğunu ortaya koyuyor.

Bloomberg'de yer alan bir rapora göre Nintendo, mobil oyun sektöründe pek de aradığını bulamadı. Üstelik finansal veriler de bunun bir göstergesi. Hal böyle olunca da dev şirket, enerjisini para getirmeyen mobil oyunlara değil, Nintendo Switch konsoluna harcayarak bu konsol için oyun geliştirmeye karar vermiş durumda. Görünüşe göre Nintendo, karşımıza bir daha yeni bir mobil oyunla çıkmayacak.

Deneyimli bir analist olan Serkan Toto, Bloomberg'e yaptığı açıklamalarda Nintendo'nun mobil oyun sektöründen çekilmesinin nedenini açıkladı. Toto, 2019'un son dönemlerinde piyasaya sürülen Mario Kart Tour isimli mobil oyunun bile Nintendo'ya kazandırmadığını söylüyor. Üstelik Nintendo Switch için geliştirdiği oyunların şirkete çok ciddi bir kazanç getirdiğini ifade eden Toto, Nintendo'nun mobil oyunlara ihtiyacının olmadığını ifade ediyor.

Nintendo, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda Mario Kart Tour ve Animal Crossing: Pocket Camp isimli mobil oyunlarına odaklandığını açıklamıştı. Şirketin mobil oyun geliştirme ortağı olan DeNA ise 2021 Mart ayı sonuna kadar Nintendo imzalı yeni bir oyunun gelmeyeceğini ima etti. Yani aslına bakacak olursak Nintendo, bu kararı çok daha öncelerden almıştı.

Geçtiğimiz dönemlerde açıklanan veriler, Nintendo'nun mobil oyun pazarında da iyi gelirinin olduğunu gösteriyordu

Nintendo ile ilgili açıklanan veriler, şirketin mobil oyunlarının 1 milyar dolardan daha fazla hasılat yaptığını gösteriyordu. Ancak gelen son bilgilere göre Nintendo'nun birincil amacı mobil oyunlardan para kazanmak üzerine değil. Dahası, Nintendo'nun geliştiricilere oyun içi satın alma konusunu asgari düzeye düşürmesini belirttiği bile ortaya çıktı.

Nintendo'nun mobil oyun sektöründen çekilmesinin oyuncular tarafından nasıl karşılanacağı bilinmiyor. Ayrıca şirketin zaten az sayıda olan mobil oyunlarının geleceği de meçhul durumda. Resmi bir açıklama gelmediği için Nintendo'nun mevcut mobil oyunları üzerine mi çalışacağı yoksa söz konusu oyunların da mı kendi kaderine terk edileceği konusu şu an için belirsiz.