Nintendo'nun Online Sistemi 18 Eylül'de Resmen Başlıyor

Nintendo'nun Playstation Plus ve Xbox Live Gold benzeri ücretli üyelik sistemi önümüzdeki hafta kullanıma sunuluyor.

Tanıtımının üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçen Nintendo Switch, yakında çevrimiçi bir üyelik sistemine sahip oluyor. Nintendo Switch Online adını alacak olan sistemin ilk ücretli üyelikleri 18 Eylül'de başlayacak, ayrıca Nintendo Switch kullanıcıları bu üyeliği 7 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilecek.

Çevrimiçi oyun oynanamaması sebebiyle rakiplerinden biraz geride kalan Nintendo Switch için bu üyelik sistemi, uzun zamandır bekleniyordu. Şirketin birkaç kez ertelemesinin ardından, Nintendo Switch Online sisteminin yürürlüğe gireceği tarih sonunda belli olmuş oldu.

Twitter üzerinden Nintendo Switch Online sisteminin başlayacağı tarihi duyuran Nintendo, aynı zamanda Nintendo Direct adlı bir canlı yayın sisteminin de 13 Eylül'den itibaren "detaylarının açıklanacağını" duyurdu. Bazı oyunları bulut sistemine kaydetme gibi gelişmiş özelliklerin de sunulacağı Nintendo Switch Online'ın fiyatlandırması ise şu şekilde: