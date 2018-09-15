Nintendo Switch’e Özel Kablosuz NES Kumandası Geliyor

Nintendo’nun düzenlenen Direct etkinliğinde, Nintendo Switch konsoluna özel kablosuz NES kumandası ve Nintendo Switch Online servisi ile gelecek olan NES oyunları açıklandı.

Nintendo kullanıcılarının uzun zamandır beklediği Nintendo Switch Online hizmetinin, şirketinyaptığı açıklama doğrultusunda 18 Eylül tarihi itibariyle faaliyete geçeceği öğrenildi.

Uzun bir süredir PlayStation ve Xbox’taki gibi bir online servis üzerinde çalışan Nintendo, böylelikle yeni çevrimiçi abonelik servisine ekleyeceği, klasik oyunların orijinal kumanda tasarımıyla oynanmasını mümkün kılması için gereken adımları atmış oldu. Öncelikli olarak 20 klasik oyun üzerinden ücretsiz olarak oynanabilecek olan servisin, ilerleyen dönemde bu sayıyı arttırması bekleniyor.

Diğer taraftan gelen bir diğer sürpriz ise Nintendo Switch için kablosuz NES kumandası satışa sunulacağıydı. Böylelikle nostalji tutkunları, yeni oyunları daha eski hissiyatıyla oynayabilecek. Nintendo‘nun yeni oyun kumandası, yurt dışında aralık ayında raflarda yerini alacak ve fiyatı ise 59.99 dolar olacak.

Yukarıda bahsettiğimiz Switch’e ilk etapta gelecek olan NES oyunlarının listesi ise şöyle;