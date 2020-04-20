Nintendo Switch Hesapları Yoğun Saldırı Altında

Nintendo Switch kullanıcıları, şu anda yoğun bir saldırıya maruz kalıyor. Görünüşe göre hackerların hedefinde Nintendo Switch hesapları yer alıyor.

Zaman zaman farklı platformlara yönelik siber saldırılar gerçekleştiriliyor. Saldırganların hedefinde şimdiyse konsol pazarının önde gelen isimlerinden olan Nintendo Switch var.

Çok sayıda Nintendo Switch kullanıcısı, hesaplarına izinsiz giriş denemesinde bulunulduğunu bildiriyor. Saldırganların amacıysa kişilerin Nintendo Switch hesabıyla bağlantılı olan kredi kartı bilgilerini kopyalayabilmek olarak gösteriliyor.

Hackerlerin gözü kredi kartı bilgilerinde:

Hackerların birinci hedefi, Nintendo Switch hesaplarıyla bağlantılı olan PayPal ve kredi kartı bilgilerine erişmek. Hackerlar, daha sonra bu bilgilerle oyun içi satın alımlar gerçekleştirebiliyor. İzinsiz giriş yapılan hesapların bilgileri kopyalanmış da olabilir.

Hackerların özellikle popüler Battle Royale oyunu olan Fortnite’ta VBucks satın aldıkları ortaya çıktı. Bir Twitter kullanıcısı, bu şekilde hesabından 100 dolarlık alışveriş yapıldığını açıkladı. Başka kullanıcılar da hesaplarının benzer şekilde kullanıldığını belirtti.

Nintendo Switch’te F2A nasıl etkinleştirilir?

Nintendo Switch kullanıcılarının hesaplarını görece daha güvenli hâle getirmek için alabilecekleri ek önlemler bulunuyor. Bunlardan biri de F2A koruması. Korumayı etkinleştirmek için yapmanız gerekenlerse şu şekilde:

Nintendo Account internet sitesine girin ve hesabınıza giriş yapın.

internet sitesine girin ve hesabınıza giriş yapın. Sign-in and security settings ’i seçin ve 2-Step Verification ’a tıklayın. Edit tuşuna basın.

’i seçin ve ’a tıklayın. tuşuna basın. 2-Step Verification settings’i seçin

seçin Send e-mail seçeneğini seçerek doğrulama kodu alın.

seçeneğini seçerek doğrulama kodu alın. Kodu girerek Submit tuşuna basın.

tuşuna basın. Akıllı cihazınıza Google Authenticator uygulamasını indirin.

uygulamasını indirin. Cihazınızla Nintendo Account ekranında beliren QR kodu tarayın.

tarayın. Yedekleme kodları çıkacaktır. Bunları kopyalayıp güvenli bir yere yapıştırın.

güvenli bir yere yapıştırın. I have saved the backup codes’u seçin ve ardından OK’a basın.

Nintendo’nun uygulaması üçüncü bir parti uygulama indirmeyi gerektirdiği ve biraz zahmetli olduğu için pek tercih edilmiyor. Yine de doğrulama işlemi yapmak, hesabınızla istemediğiniz alışverişlerin yapılması ve bilgilerinizin çalınması riskini azaltacaktır.