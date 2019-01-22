Nintendo Switch İçin Daha Fazla Indie Oyun Geliyor

Aile dostu oyun konsolu Nintendo'nun Switch konsolu için daha fazla Indie türünde oyun yapılacak.

Nintendo'nun yaklaşmakta olan oyunlara dair video sunumlarından birini yapması çok uzun zaman aldı fakat Japon devi bu boşluğu da yarın sona erdiriyor. Birçok hayran, Nintendo Direct’i isterken şirket bağımsız oyun odaklı bir tercih gerçekleştirdi.

Nintendo Indie Highlights’ın tanıtımı yarın Nintendo’nun Avrupa YouTube kanalında gerçekleştirilecek ve 2019’da Nintendo Switch için bağımsız geliştiricilerden gelecek olan oyunları açıklayacak.

Indie, yani bağımsız oyunlar, hibrit konsolların kütüphanelerinin büyük bir kısmını oluşturuyor ki Nintendo bu tarz sunumların birkaçına da geçtiğimiz senelerde ev sahipliği yapmıştı. Şu an için tanıtımda neler olacağı net olarak belli değil. Şirket geçtiğimiz senenin ağustos ayında, 2019 yılında konsola gelecek olan birkaç oyunun tanıtımını yapmıştı, yarınki sunumda da bu oyunlara tekrardan dikkat çekilebilir.

Şirket, şimdilik Nintendo Direct için henüz hazırmış gibi durmuyor fakat 2019, konsol için Luigi’s Mansion 3, Animal Crossing gibi oyunları getirecek.