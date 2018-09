Nintendo Switch'in Pokemon Versiyonu Tanıtıldı

Nintendo, uzun zaman sonra bir konsol tanıtmış ve piyasayı sallamıştı. Bugün ise o konsolun farklı temalı yeni bir versiyonunu tanıttı.

Nintendo, 16 Kasım 2018'de piyasaya çıkacak olan Pokemon: Let's Go oyunu temalı Switch konsolunu tanıttı. Pokemon karakterleri Pikachu ve Eevee'li joy-conları içeren konsol, çok sevimli görünüyor. Nintendo'nun Nintendoluğunu yapıp bu joy-conları ayrı olarak satışa sunmayacağını düşünüyoruz.

Bu özel bundle, Pikachu ve Eevee'li olmak üzere 2 farklı çeşitte sunulacak. Bunlardan her biri ise bir oyunun indirme kodu, kahverengi-sarı renkli bir Joy-Con, yapıştırmalı bir dekorasyona sahip Switch dock'u ve gerçek bir Pokemon eğitimcisiymişsiniz gibi davranmanıza olanak tanıyan bir Poke Ball Plus ekiyle gelecek. Poke Ball Plus kısmının ise ayrıca satılıp yaklaşık 50 dolar olacağını da söyleyelim. Böylece cihazı bundle olarak sıfırdan alırsanız yaklaşık 400 dolar gibi bir meblağ karşımıza çıkıyor.

Dock'un arkasındaki silüet biçimindeki Pikachu ve Eevee simgeleri biraz "ucuz" gözükse de, Nintendo'nun Joy-Con'larda bizlere bu renkleri sunacağı tek versiyon bu şekilde. Ayrıca yine aynı bundle'lardaki Joy-Con'lar açık krem rengi ve koyu kahverengi görünümleriyle hoş bir kontrast oluşturmuş.

Geçtiğimiz günlerde Sony de benzer bir yol izlemiş, Örümcek-Adam temalı bir PS4 Pro versiyonu tanıtmıştı.

Nintendo'nun bu yeni versiyonu tanıttığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: