Nintendo Switch'in Türkiye Fiyatı Güncellendi

Nintendo Switch'in Türkiye fiyatı, artan döviz kurunun etkisiyle güncellendi. Yeni fiyatlarla birlikte Nintendo Switch, PS4 Pro ile doğrudan rakip haline geldi.

Döviz kurunun son haftalardaki ani artışı, her ürünü olduğu gibi Nintendo Switch fiyatlarını da etkiledi. Ülkemiz de pek de popüler olmayan bir ürün olan Nintendo Switch, son zamlardan sonra son kalan müşterilerini de kaybedebilir.

Günümüzden yaklaşık bir ay önce Nintendo Switch fiyatları şu şekilde açıklanmıştı;

Nintendo Switch Neon Kırmızı ve Mavi: 2.399 TL

Nintendo Switch Gri: 2.399 TL

Nintendo Switch Joy-Con İkili Gri 559 TL

Nintendo Switch Joy-Con İkili Neon Kırmızı ve Mavi 559 TL

Nintendo Switch Pro Controller 499 TL

Bugüne geldiğimizde ise güncellenen Nintendo Switch’in fiyatı 2.999 TL olmuş durumda. Açıkçası hali hazırda ülkemizde popüler olmayan bir oyun konsolunun, ülkenin en popüler oyun konsolu PlatStation 4 Pro ile aynı seviyede fiyata sahip olması, Nintendo’nun ülkemizdeki varlığı açısından hoş bir durum değil.

Nintendo Switch ile birlikte Nintendo yapımı oyunların da fiyatları güncellendi. Oyunlara 419 TL gibi astronomik bir fiyata sahip olabiliyorken, Nintendo Switch Pro Controller’i de 589’ye satın alabiliyorsunuz. Nintendo sahibi olan ya da Nintendo almayı düşünen oyuncuların bu fiyatlara nasıl tepki göstereceği merak konusu.