El konsolu olan Nintendo Switch Lite ile elde ettikleri başarının ardından daha fazla 3DS oyunu çıkartmaya hazırlanıyor. Bu da 3DS sisteminin kararlı ve başarılı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor

Nintendo, Switch Lite ile elde ettikleri başarının ardından popüler oyunlardan bazılarını 3DS ile getirmeye hazırladıklarını açıkladı. Sistemlerinin kararlı ve başarılı bir şekilde ilerlediklerini gören şirket, oyunculara daha fazla oyun sunmaya hazırlanıyor. Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch'e göre daha hafif, daha ince ve konsolunu rahatlıkla yanında taşımak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Hatta portatif oyunlara göre "Switch'den daha kullanışlı" olması ile ön plana çıkıyor.

Wall Street Journal’daki Takashi Mochizuki’ye göre, Nintendo şefi Shuntaro Furukawa'nun Switch Lite için daha fazla 3DS oyun getirmeye hazırlandıklarını iddia etti. Lite modelinin 2 günde 11 milyon satışa ulaşmasının ardından sahip olduğu popülerliği düşünecek olursak, şirketin 3DS oyunlara yoğunlaşmasının şaşırtıcı olmadığını görebiliyoruz.

Hangi oyunlar gelecek?

Şu anda hangi 3DS oyunların ön plana çıkartılacağı belirsizliğini koruyor. Ancak Nintendo'nun amacının Brain Age oyunlarını canlandırmak olması muhtemel gibi gözüküyor. Aralık ayında, oldukça popüler olan DS serisi oyunlarının, özel bir kalem ve yeni ezgersizler ile birlikte daha farklı bir şekilde Japonya'daki kullanıcılara hitap edecek bir şekilde tasarlanacağı ve Switch sisteminin geliştirileceği varsayımlar arasında yer alıyor.

Ayrıca popüler 3DS oyunlarının da daha gelişmiş ve yenilenmiş grafiklerle birlikte oyunculara sunulması kimsenin itiraz etmeyeceği bir gelişme olarak görünüyor. 3DS oyunlarının yeni ve çekici sürümleri Pokémon Sword and Shield ve Animal Crossing gibi büyük yapımları destekleyebilecek oyunlar olabilir. Ayrıca Nintendo kullanıcıların görmek istedikleri oyunlara dair kafalarında bir fikir oluştuğundan emin olabiliriz.

Sizlerin Nintendo Swithc Lite'da görmek istediği oyunlar var mı? Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz.