Nintendo Switch Masa Oyunları İçin En İdeal Platformu Oluyor

Siz de "Board Game" olarak isimlendirilen Monopoly ve benzeri masa oyunlarını seviyorsanız, Nintendo Switch sahibi olmak isteyebilirsiniz çünkü son dönemde platforma gelen masa oyunları, Switch'i en ideal masa oyunu platformu haline getiriyor.

Carcassonne'u daha önce duymamış olabilirsiniz. Carcassonne; elinizdeki blokları kullanarak birbirine bağlanan yollar, şehirler, yeşil alanlar oluşturabileceğiniz eski bir masa oyunu. Aile eğlencelerinde karşımıza çıkan oyunun, bugüne kadar üretilmiş birçok versiyonu bulunuyor.

Asmodee Digital, geçtiğimiz ay Carcassonne'u Nintendo Switch için piyasaya sürdü. Bu, Carcassonne'un ilk dijital versiyonu değil. Oyun daha önce 2007 yılında Xbox için de çıkarılmıştı. PC, iOS ve Android versiyonları da yayınlanan oyunun Nintendo Switch için çıkması, masa oyunlarının taşınabilir oyun konsolu Nintendo Switch'e kayma eğilimini gösteriyor.

Asmodee Digital'den Philippe Dao, yaptığı açıklamada "Nintendo Switch oyunlarını, masa oyunları deneyimini en iyi yansıtan oyunlar olarak görüyoruz. Switch, taşınabilir özellikleri sayesinde masa oyunlarındaki sosyal etkileşimi kolaylaştırabiliyor. Böylece Switch, masa oyunlarını en doğal haliyle oyunculara sunabiliyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Asmodee Digital, geride bıraktığımız Eylül ayında, Carcassonne ile başlayarak 5 sevilen masa oyununu Switch için yayınlayacağını açıklamıştı. Diğer 4 oyun olan Catan, Pandemic, Munchkin, ve Lord of the Rings oyunlarını da görmek için bekleyiş sürüyor. Asmodee Digital'in Carcassonne için yayınladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Masa oyunlarını Nintendo'ya getiren tek geliştirici Asmodee Digital değil. Geeks League, geçtiğimiz Eylül ayında dijital masa oyunu Armello'yu, Nintendo Switch için yayınlamıştı.

League of Geeks yöneticisi Trent Kusters, yaptığı açıklamada Armello'nun başta iPad için tasarlandığını fakat Switch'in taşınabilir olma özelliği sayesinde ideal bir platform olduğunu belirtti. Kusters, ayrıca Armello'yu başlarda Switch'e getirmeyi düşünmediklerini fakat sonrasında geliştirici Matthew Rowland'ın üç şirket yöneticisi ile görüşerek Armello'nun Nintendo Switch'te çalışan versiyonunu göstermesinden sonra, Armello'nun kesinlikle Switch platformunda olması gerekitğine ikna olduklarını söyledi. League of Geeks'in Armello hakkında paylaştığı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Asmodee Digital ve League of Geeks'in bu hamleleri, Nintendo Switch'i masa oyunu severler için en uygun platform haline getirebilir. Ayrıca iki firma arasındaki rekabet, diğer firmaların da girişimiyle Switch platformunun büyümesine yardımcı olabilir.