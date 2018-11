Nintendo Efsaneleri Zelda ve Donkey Kong Mobile Geliyor

Nintendo denince Mario ile birlikte akla ilk gelen marka yapımlar çok yakında iOS ve Android'de bizlerle olacak.

Her ne kadar belli bir kesim için halen 'tuvalette veya toplu taşımada vakit geçirme aracı' olarak görülse de mobil oyunculuk inanılmaz bir mesafe katetti. Özellikle PUBG ve Fornite gibi rekabetçi yapımların da bünyesine katılmasıyla mobil oyunculuk, gelecekte bambaşka noktalarda olacak.

Hal böyleyken, Nintendo gibi oyunlarının hayranlar tarafından dahi uyarlanmasına izin vermeyen bir firma bile stratejilerini değiştirebiliyor. Oldukça güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre The Legend of Zelda: Spirit Tracks ve Mario vs. Donkey Kong'un çok yakın zamanda mobil platformlara geleceği söyleniyor.

Şu an için mobil platformlarda alınan isim hakları üzerinden ortaya çıkan bu bilgi henüz Nintendo tarafından doğrulanmadı. 'Akıllı telefon projesi' adı altında alınan bu tescilli markaların kullanılmayacağını düşünmüyoruz. Muhtemelen 2019'un ilk yarısında Nintendo'dan büyük bir mobil atılımı göreceğiz.