CES 2019 kapsamında otomobil duyuruları gelmeye devam ederken, Nissan da yeni elektrikli otomobilini basına tanıttı.

Nissan Leaf, ilk modeliyle elektrikli otomobil piyasasına oldukça hızlı ve başarılı bir giriş yapmıştı. Dünya çapında oldukça iyi satış rakamlarına ulaşan Leaf'in en büyük sorunu tam dolu batarya ile sadece 241 kilometre yol alabilmesiydi.

Kullanıcılardan alınan geri dönüş sonrası, Nissan'ın yeni modelde ilk eğildiği konu bu olmuş. 62 kWh’lik lityum iyon batarya paketi ile gelecek olan araç, tam 363 kilometrelik bir menzile sahip. Orijinal modelle kıyaslarsak, 122 kilometre daha fazla yol alınabilecek. Aracın 2019 modelinde ciddi bir elektrikli motor güncellemesi de mevcut. Buna göre standart modelden 149 beygir ve 319 Nm tork artışı gözlemliyoruz.

70 kW'lik hızlı şarj sistemine sahip olacağı belirtilse de otomobilin ne kadar sürede şarj olacağı henüz açıklanmadı. Son olarak aracın maksimum hızının da %10 cibvarı artırılarak, 80 km/s'den 120 km/s'ye %13 daha hızlı ulaştığını belirtelim.