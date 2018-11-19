Nissan: En Üst Düzey Yöneticimiz Bizi 20 Yıldır Dolandırıyor

Skandallarla adı sürekli gündeme gelen Nissan, bu kez de şirket başkanının skandalıyla uğraşmak durumunda.

Geçtiğimiz aylarda yakıt tüketimi verilerinde hile yaptığını itiraf eden Nissan'ın başı bir skandalla daha derde girmek üzere. Renault, Mitsubishi ve Nissan ortaklığının başkanı Carlos Ghosn'un maaşını düşük göstererek sahtecilik yaptığı söyleniyor.

Nissan, yine geçmişte olduğu gibi skandal patlak verdiği anda Ghosn'un maaşını düşük gösterdiğini kabul etti ve yöneticinin görevine son vereceğini resmen açıkladı. Ghosn'un ayrıca firma kazancını kişisel amaçlarla kullanması da dahil olmak üzere suç teşkil eden başka davranışlarının da olduğunun belirlendiğini belirtti.

Gelen resmi rakamlara göre Ghosn, haftalık 8.500 dolar az maaş alıyor gibi görünse de bu bedeli cebine indiriyordu. Bu yılın ilk yarısında 5.54 milyon araç satarak otomobil dünyasında tepeye yerleşen Nissan'dan, konuyla yeni açıklamalar gelmesi bekleniyor.