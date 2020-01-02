Hapisten Kaçan Nissan Eski CEO'suyla İlgili Yeni Gelişmeler

Nissan'ın Eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden kaçışıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alındığı açıklanırken, Ghosn'un kaçtığı gece Atatürk Havalimanı'nda neler yaşandığı da kısmen anlaşıldı.

Dünya, bir süredir ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'sunun Türkiye üzerinden aktarmalı bir uçakla kaçmasını konuşmaya başladı. Konuyla ilgili olarak hazırladığımız haberimizde sizlere, Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un neden ev hapsinde olduğundan ve ne şekilde kaçtığından bahsetmiştik. Şimdiyse bu konu hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Ghosn'un Türkiye üzerinden kaçması, Türkiye'nin gündemini de yakından ilgilendiren bir konu. Çünkü Nissan'ın eski CEO'su şu sıralar sadece kargo uçaklarının indiği Atatürk Havalimanı üzerinden kaçtı. Hal böyle olunca da İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarını paylaştı ve şimdi, soruşmanın belirli bir bölümü kamuoyu ile paylaşıldı. Dilerseniz hemen, son 24 saat içerisinde ortaya çıkan yeni bilgiler ve gelişmelere geçelim.

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalara göre Ghosn, Türkiye'ye resmi anlamda giriş ve çıkış yapmamış. Yani uçaktaki görevliler, özel uçağın içerisinde Ghosn'un olduğu bilgisini Türk yetkililere bildirmemişler. Hal böyle olunca da savcılık, soruşturmanın detaylarını genişletmiş ve hatta bu konuyla ilgili gözaltı işlemlerine de başlamış durumda. Yapılan ilk açıklamalara göre 7 kişi, şimdiden gözaltına alınmış durumda.

Yapılan açıklamalara göre gözaltına alınan kişilerden 4'ü pilot, 1 tanesi söz konusu kargo firmasına ait ticaret ve operasyon müdürü ve geriye kalan 2 kişi ise Atatürk Havalimanı yer hizmetlerinde görevli olan çalışanlar. Gözaltına alınan kişilerin vereceği ifadeler, Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden nasıl kaçtığını ortaya koyacak.

Tüm bunlara ek olarak Nissan eski CEO'sunun Türkiye üzerinden kaçtığı geceye dair bazı bilgiler de ortaya çıkmış durumda. Buna göre Ghosn'un içinde bulunduğu uçak, 30 Aralık günü sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na iniş yapıyor. Bu uçağa ait kuyruk numarası ise "TC-TSR". Ayrıca bu uçağın sahibi de Tarkan Ser isimli bir Türk iş insanı.

Uçak, inişini tamamladıktan sonra bir hangara giriş yapıyor ve yer hizmetlerinin gelmesini beklemeden uçak içerisindeki iki kişi gidip, kayıt işlemlerini yaptırıyor. Kayıt işlemlerinde yer alan bilgilere göre isimleri Michael Taylor ve Antonie Zayek olan iki kişi görülebiliyor.

TC-TSR, hangarda beklerken aynı hangardan başka bir uçak kalkıyor. Beyrut'a gideceğini bildiren ve uçuş kaydını buna göre yapan "Challenger" tipindeki bu uçak, bir dönem Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden Reza Zarrab'a ait. Ancak Reza Zarrab'ın mallarına TMSF tarafından el koyulmuş durumda. Dolayısıyla uçağın işletmesi de TMSF tarafından yürütülüyor.

Beyrut'a gitmek üzere havalanan Challenger'ın içerisinde bir Türk hostesin ve Okan Kösemen isimli bir kişinin daha olduğu belirlenmiş durumda. Okan Kösemen, Türkiye'deki bir uçak şirketinin ticari müdürü. Tüm bunlara ek olarak söz konusu uçağın içerisinde bir yolcunun daha olduğu ifade ediliyor. Ancak bu yolcunun kimliği tespit edilememiş durumda.