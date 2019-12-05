Nissan GT-R50’nin Üretim Modeli Resmen Geliyor

Nissan, daha önce önce konsept sonra da üretime girecek model olarak gösterdiği GT-R50 modelinin tesliminin gelecek yıl başlayacağını açıkladı. Aracı gelecek yıl yapılacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda göreceğiz.

Uzakdoğulu otomotiv devlerinden Nissan’ın sınırlı üretim süper otomobili GT-R50, ilk olarak bir konsept araç olarak karşımıza çıkmıştı. Italidesign ile birlikte tasarlanan aracı, tasarımın resmileşmesinden sonra ilk kez bu haftasonu 2019 Nismo Festivali’nde göreceğiz. GT-R50 ayrıca gelecek yılki Cenevre Otomobil Fuarı’nda da yer alacak.

Nissan’ın küresel spor otomobil programı yöneticisi Bob Laishley, “Müşterilerimiz, uzun zamandır ultra nadir, siparişle yapılan yüksek performanslı araçlar alanında eski bir geleneği olan Italidesign tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş deneyimin tadını çıkarıyor.” dedi. “GT-R50 ile deneyimleri inanılmazdı ve ilk elden diyebilirim ki her bir araç başlı başına bir ustalık eseri.”

Yalnızca 50 adet üretilecek

Nissan bu araçtan sadece 50 adet üretmeyi planlarken oldukça ciddi sayıda depozito almış olduklarını da belirtiyor. Şu ana kadar sipariş vermiş olan müşterilerin istedikleri araçların üretimi, müşterilerin verdiği talimatlara uygun şekilde devam ediyor.

Bulunulan bölgeye bağlı olarak müşterileri 2020 yılının sonlarında ya da 2021 başında bu hız canavarlarının direksiyonuna geçecekler. Yani bütün modeller 2021 yılının sonuna kadar üretilmiş ve teslim edilmiş olacak. Aracın fiyatı ise şu anda 1,12 milyon dolar, yani kabaca 6,5 milyon TL. Yani aracın üretiminde temel olarak alınan GT-R Nismo’nun fiyatının 5 katı ücret ödemek gerekiyor.

50. yıl hediyesi

Bu model, GT-R serisinin 2019, Italidesign’ın da 2018 yılına denk gelen 50. yıllarını kutlamak için özel olarak tasarlandı. Aracın motoru, standart Nismo’dan 110 beygir güçlü olan, 710 beygirlik ikiz turbolu 3,8 litrelik V6 motora sahip. Aracın torku ise 653 newton-metreden 780 newtonmetreye çıkartıldı.

Yeni model serinin hayranları arasında büyük heyecan yaratmış durumda. Nissan'ın bu etkileyici otomobiline sahip olabilecek kişilerin kimlikleri ise henüz açıklanmadı. GT-R50 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce o parayı eder mi?