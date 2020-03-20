Nissan şirket logosunda ve Z modellerinde kullandığı logoda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Şirketin almış olduğu patentler, yeni logoları ve Nissan markasının değişimini ortaya koyuyor.

Japon otomobil üreticisi Nissan, logolarında değişime gitmeye hazırlanıyor. Şirketin İngiltere, Peru, Uruguay, Şili ve Arjantin'de yeni logolarını patentlediği ortaya çıktı. Nissan'ın yeni logosu daha minimalist ve şirketin krom görünümlü 3 boyutlu logosundan daha farklı.

Ortaya çıkan görüntülere göre Nissan'ın logosu iki boyutlu ve tek renkli olacak. Şirketin adı yine üstte ve altta yer alan yayların arasında, sans-serif yazı tipiyle yer alacak. Yeni logo dairesel görünümünü koruyor, ancak eski hantal görünümünden sıyrılıyor.

Nissan Ariya konsepti, 2019 Tokyo Motor Show'da sergilendiğinde yeni logo ilk kez görünmüştü. Elektrikli otomobilin üzerindeki logo, yeni tasarımla neredeyse tam olarak uyuşuyor. Yani yukarıdaki tasarımın yakında Nissan'ın yeni şirket logosu olacağını öngörebiliriz.

BMW gibi diğer otomobil üreticileri de yakın zamanda logolarını daha basit ve daha temiz bir görünümle modernize etmişlerdi. Aynı stratejiyi izleyen Nissan, şirket logosunun yanı sıra Z modellerinde kullandığı logoyu da değiştirecek.

Şirketin Kanada ve Yeni Zelanda'da yaptığı ticari marka başvuruları, yeni nesil Nissan Z'nin de yeni bir logoya kavuşacağını gösteriyor. Modern Nissan logosunun aksine, Z modelleri geçmişten esinleniyor. Yeni logo, 1971 Nissan 240Z'dekinin neredeyse aynısı ve serif yazı tipiyle yazılmış.

Z modellerinin yeni logo tasarımı, yeni nesil 370Z'nin retro bir tasarımla gelebileceğini gösterebilir. Nissan, bugüne kadar yaptığı tüm açıklamalarda yeni Z'nin çok daha sade bir tasarımla geleceğini belirtmişti.