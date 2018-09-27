Nissan Note e-Power Nismo S, yeni teknolojisiyle otomotivde bir devrim başlatacağa benziyor.

Nissan, bu hafta Japonya’da Note e-Power Nismo S’yi satışa çıkardı. Note e-Power Nismo S, Note e-Power’ın daha güçlü bir versiyonu.

Nissan Amerika’da bu aracın hibrit olmayan versiyonunu satıyor ancak e-Power Nismo S Amerika’da satışa sunulmayacak. Nissan, e-Power serisini 2021’de Nissan’ın yan kuruluşlarından olan Infiniti araçlarında da görebileceğimizi söyledi. Bunun yanı sıra Nissan, 2022’ye kadar bir milyon adet tam elektrikli ve e-Power aracın satışını hedefliyor.

Note e-Power Nismo S, kendisinden daha zayıf olan kardeşi Note e-Power ile aynı yapısal geliştirmeleri ve süspansiyonu paylaşıyor ancak dönüştürücüsüne ve taşıt kontrol modülüne bazı modifiyeler yapmış durumda. Başka bir ayrım noktası olarak da LED farlar gözümüze çarpıyor.

Nissan, 2018 yılının ilk yarısında Note e-Power’ın Japonya’daki en çok satan araba olduğunu söylüyor. Görünen o ki Nissan, elektrikli araç pazarında daha büyük bir pay edinmek istiyor.