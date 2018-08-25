No Man's Sky'a Benzer Low Mem Sky Ücretsiz Oynanabilecek

No Man's Sky oyunundan esinlenerek geliştirilen Low Mem Sky oyunu, basit sürümü ve ücretsiz olması ile oyun severleri heyecalandıracak.

Geçtiğimiz yıllarda çıkan No Man's Sky oyunu hakkında bir çok yorum yapıldı. Bazı oyun severler tarafından oldukça eleştirilse de oyun oldukça ilgi çekti. Oyun hakkında bu kadar konuşulduktan sonra oyun yaratıcısı Poul Nicholas, Low Mem Sky adlı bir oyunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

No Man's Sky oyunu, uzayda geçen ve gezegen keşfetmeye dayalı bir temaya sahip. Yüksek grafikler ve yaratıcı tasarımı sayesinde oldukça dikkat çekmesine rağmen, benzer gezegenler ve farklı bir konusunun olmamasıyla oldukça tepki almıştı. Uzay gemisi sayesinde uçarak farklı gezegenleri ziyaret etmek, değişik malzemeler toplamak ve uzaylılarla tanışmak isteyenler için oldukça ilgi çekici bir oyun olduğunu söylemeden geçmemek gerek.

No Man's Sky oyunun bu denli ilgi çekmesinin ardından, benzer başka oyunlar da piyasaya sürüldü. Şimdi de DemakeJam'a yakınlarda katılan Poul Nicholas, Pico-8' de Low Mem Sky oyununu yarattı. No Man's Sky oyunundan çok daha basit grafiklerle karşımıza çıkan oyun 12 günde hazırlanmış. Tam olarak istediği haline getirememiş olan Nicholas, oyuna; madencilik, hayvan türleri ve kullanılabilen ticaret ve uzay istasyonları gibi özellikleri eklemeyi düşünüyormuş.

Oyunda Chris Donnelly tarafından yapılan müzikler de büyüleyici bir atmosfer sunmaya yardımcı oluyor. Zekice hazırlanmış mini haritası ile uzayda harika bir gezintiye çıkmak mümkün.