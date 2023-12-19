NASA, Dünya'dan 2500 ışık yılı uzaktaki NGC 2264 isimli yıldız kümesinin gözlerinize bayram ettirecek yeni bir fotoğrafını paylaştı. Küme, aynı zamanda "Noel Ağacı Kümesi" olarak da adlandırılıyor.

Sık sık kozmosun hayranlık uyandırıcı fotoğraflarını bizlerle buluşturan NASA, buğu yepyeni bir görüntü paylaştı. Görsel, NGC 2264 isimli yıldız kümesine ait. Küme, aynı zamanda şeklinden dolayı “Noel Ağacı Kümesi” olarak da adlandırılıyor.

NASA’nın Noel yaklaşırken paylaştığı NGC 2264 fotoğrafı, gerçekten de bir Noel ağacını andırıyor. Chandra X-ışını Gözlemevi ve diğer teleskopların ortaklığıyla yakalanan bu kompozit görüntünün Noel ağacına olan benzerliği, renklerde yapılan geliştirmeler ve görüntü döndürme teknikleriyle artırılmış.

Noel Ağacı Kümesi NGC 2264'ün yeni fotoğrafı:

Hemen alttaki animasyonda görebileceğiniz mavi ve beyaz ışıklar, Chandra Gözlemevi’nin tespit ettiği, X-ışını saçan genç yıldızlar. ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın WIYN isimli teleskobu da kümedeki gazları yeşil olarak gösteriyor ve “çam iğneleri” olarak nitelendirebileceğimiz kısmı ortaya çıkarıyor.

2MASS isimli astronomi araştırma kuruluşu ise kızılötesi verilerle ön ve arka plandaki yıldızları beyaz olarak gösteriyor. Fotoğrafın saat yönünde 160 derece döndürülmüş olması da ağaç gibi görünümün verilmesini sağlıyor. Tabii ki yukarıda gördüğünüz animasyondaki koordineli bir şekilde yanıp sönen kısımların yapay olduğunu belirtmek gerek. Bunun sebebi yıldızların konumlarını vurgulamak ve Noel ağacına benzerliği göstermek. Gerçekte yıldızların değişimleri böyle senkronize bir şekilde değil.

Samanyolu’nda yer alan NGC 2264, Dünya’dan 2500 ışık yılı uzaklıkta. Bu görkemli küme, yaşları 1 ila 5 milyon arasında değişen genç yıldızlardan oluşuyor. NGC 2264’ün yıldızları arasında Güneş’ten küçük ve büyük yıldızlar var. Büyük olanlardan bazılarının kütlesi, Güneş’in 7 katına kadar çıkabiliyor.