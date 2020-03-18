Nokia 1.3'ün Görselleri ve Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

HMD Global’in tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefonu Nokia 1.3’ün tasarımı ve bazı özellikleri sızdırıldı. Su damlası şeklinde bir çentikle gelen cihaz, LED flaşla desteklenen tek bir kameraya ev sahipliği yapıyor.

2016 yılından bu yana Nokia markası altında akıllı telefonlar geliştiren Fin teknoloji şirketi HMD Global, 19 Mart'ta İngiltere’nin başkenti Londra'da Nokia'nın ilk 5G akıllı telefonunu tanıtacağı çevrimiçi bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor ancak söz konusu lansmanda şirketin Nokia 1.3'ü tanıttığını da görebiliriz.

TA-1207 model kodlu Nokia 1.3'ün görselleri, sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden Evan Blass tarafından paylaşıldı. Teknoloji gurusunun sızdırdığı görsellerle, cihazın tasarımına ilk bakışımızı atıyoruz.

Nokia 1.3, üç tarafı kalın çerçevelerle çevrili çentikli bir ekrana ve onun hemen altında ise Nokia logosunun bulunduğu büyük bir çeneye sahip. Kömür renginde gelen telefonunun arkasında LED flaşla desteklenen tek bir kamera bulunuyor. Gövdenin tam ortasında ise dikey olarak konumlandırılan Nokia yazısını görüyoruz.

Paylaşılan görselden yola çıkarsak, Nokia 1.3'ün sağ tarafında güç düğmesi ve ses düğmesi var. Solda ise özel bir Google Asistan düğmesi olabilir. Üst tarafta 3,5 mm kulaklık girişine ev sahipliği yapan akıllı telefon, bir giriş seviyesi telefonun tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Geçtiğimiz ocak ayında Federal İletişim Kurulu (FCC) belgelerinde rastladığımız Nokia 1.3, 5.8 inç boyutlarında bir ekrana ve 2.920mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak. Cihazla ilgili diğer tüm bilgileri, 19 Mart’ta düzenlenecek çevrimiçi etkinlik sırasında öğrenmeyi umuyoruz.