Nokia 2.1, Android 9 Pie Güncellemesi Almaya Başladı

HMD Global'den gelen habere göre Nokia, 2018'de piyasaya sürdükleri en ucuz ikinci cihaz olan Nokia 2.1 için Android 9 Pie desteği getiriyor.

HMD’nin CEO’su Juho Sarvikas, Nokia 2.1’in Android 9 Pie (büyük ihtimalle düşük gereksinimli bir Go sürümü) desteği alacak cihazlardan biri olduğunu belirtti. Görünüşe bakılırsa bu Android Pie Go sürümünün neler getireceğini görmek için beklememiz gerekecek fakat tahminimizce, arayüz ve görüntü konusunda standart sürümden farklı olacağını düşünüyoruz.

"Sıcak sıcak alın! En yeni Android 9 Pie güncellememiz dağıtılmaya başlandı. Nokia 2.1 her geçen gün daha iyi oluyor."

Tam bir fiyat-performans ürünü olan Nokia 2.1, iyi bir performans sağlaması açısından yeterli özelliklere sahip.

Nokia 2.1’in özelliklerini özetleyecek olursak:

Ekran Boyutu: 5.5 inç

5.5 inç İşlemci: Qualcomm Snapdragon 425

Qualcomm Snapdragon 425 Batarya: 4000mAh

4000mAh RAM: 1GB

Nokia 2.1 ile birlikte diğer Android 9 Pie desteği alacak telefonlar ise şunlar:

Nokia 5 – Ocak 2019

Nokia 3.1 Plus – Ocak 2019

Nokia 6 – 2019'un ilk çeyreği

Nokia 5.1 – 2019'un ilk çeyreği

Nokia 3.1 – 2019'un ilk çeyreği

Nokia 3 – 2019'un ikinci çeyreği

Nokia 1 – 2019'un ikinci çeyreği

Genellikle uygun fiyatlı cihazlarına güncelleme vermeyen Android telefon üreticilerine adeta bir ders veren HMD Global, umuyoruz ki bu anlayışını uzun yıllar boyunca devam ettirir.