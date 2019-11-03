Nokia 2.3, HMD'nin Veritabanında Ortaya Çıktı

HMD Global'ın Nokia 2.2'nin halefi olarak piyasaya sürmeyi planladığı akıllı telefonu Nokia 2.3, şirketin veritabanında ortaya çıktı. Veritabanında renk seçenekleri ortaya çıkan akıllı telefonun model numarası da belli oldu.

Finlandiya merkezli akıllı telefon üreticisi HMD Global'in yakın zamanda piyasaya sürmeyi planladığı akıllı telefonu Nokia 2.3 ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Nokia 2.2'nin halefi olarak piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefonun model numarası ve renk seçenekleri, veritabanında ortaya çıktı.

TA-1206 model numarasına sahip olan telefon, üç adet renk seçeneği ile birlikte gözler önüne çıktı. Kum, Camgöbeği ve Odun Kömürü isminde üç adet renge sahip olarak görünen Nokia 2.3'ün teknik detayları ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bunun yanı sıra, cihazın giriş seviyesi bir akıllı telefon olduğunu belirtmekte fayda var.

Nokia 2.3'nin gücünü MediaTek Helio A22 yonga setinden alması bekleniyor

Cihazın teknik detaylarıyla ilgili kesin ve resmi bir açıklama olmaması, söylentiler ve iddialar olmayacağı anlamına gelmiyor. Bazı kaynaklar, TA-1206 model numaralı Nokia 2.3'ün gücünü MediaTek Helio A22 yonga setinden almasını bekliyor. Bunun yanı sıra diğer teknik özelliklerin birebir aynı olmasa da Nokia 2.2 ile benzerlik gösterebileceği söyleniyor.

Nokia 2.2, 5,71 inçlik HD+ çözünürlükte bir ekrana sahipti. MediaTek Helio A22 yonga setinden güç alan cihazda 2 GB ve 3 GB RAM seçenekleri bulunuyordu. Buna ek olarak 16 GB ve 32 GB depolama alanı seçeneği sunan cihazda 3.000 mAh batarya bulunuyordu. 13 MP arka kameraya sahip olan Nokia 2.2'nin ön tarafında 5 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyordu ve bu kamera yüz tanıma sistemini destekliyordu. Nokia 2.3'ün de bu tarz özelliklere sahip olacağı düşünülüyor.