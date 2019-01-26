Nokia'nın Kasım 2017'de satışa çıkardığı giriş seviye telefonu Nokia 2, çıktığı günden beri güncelleme almadı. Cihaz yakında Android Oreo'ya güncellenecekken bunun bir götürüsü de olacak.

Nokia, HMD Global tarafından satın alındığından beri farklı seviyelere uygun cihazlar üretmek için çabalıyor. 2017'nin sonunda tanıtıp satışa sunduğu telefonu Nokia 2 de, bu spektrumun başlangıç seviyesine hitap eden cihazlardan.

İlk çıktığı gün Android 7 Nougat ile birlikte gelen Nokia 2, o zamandan bu zamana herhangi bir güncelleme almadı. Android 9 Pie'a güncellenmeyeceği kesin olarak bilinse de Android 8 Oreo konusunda biraz belirsizlik bulunuyordu. 1 GB RAM, 8 GB depolama alanı ve Snapdragon 212 işlemciye sahip olan cihaz, son bilgilere göre Android 8'e güncellenecek fakat bunun da bir götürüsü olacak.

Nokia'nın ana ürün sorumlusu Juho Sarvikas, cihazın Oreo'yu çalıştıracağı fakat deneyimin Nougat kadar iyi olmayacağını söylüyor: "... Nokia 2'ye Android Oreo'yu getirmek için Google ve Qualcomm ile birlikte çalıştık. Oreo, Nougat'tan daha fazla şeye ihtiyaç duyduğu için burada deneyim ve akıcılık konusunda bir değiş tokuş var. Bu yüzden kullanıcılara iki seçenek sunacağız: Android 7'de kalıp akıcı bir deneyim yaşayın, ya da Android 8'e güncelleyip en yeni özelliklere sahip olun."

Nokia'nın güncelleme konusunda kullanıcılara dürüst davranması oldukça sevindirici bir haber. Telefon sahipleri kendi seçimlerini neyin gerçekleşebileceğini bilerek yapacağı için, şikayet etme oranlarında da ciddi bir azalma olacaktır.